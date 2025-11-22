Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3014648
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

Kishanganj: बहादुरगंज में ओवैसी की धन्यवाद यात्रा, इंकलाबी अंदाज में 'दीन-ए-ईमान' नहीं छोड़ने का किया ऐलान

Kishanganj: बहादुरगंज में धन्यवाद यात्रा को संबोधन करने के दौरान ओवैसी ने इंकलाबी अंदाज में दीन-ईमान नहीं छोड़ने का ऐलान किया. ओवैसी में AIMIM के जीते पांचों विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपनी विधानसभाओं में गरीबों और असहायों की आवाज बुलंद करेंगे. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:56 PM IST

Trending Photos

Kishanganj: बहादुरगंज में ओवैसी की धन्यवाद यात्रा, इंकलाबी अंदाज में 'दीन-ए-ईमान' नहीं छोड़ने का किया ऐलान
Kishanganj: बहादुरगंज में ओवैसी की धन्यवाद यात्रा, इंकलाबी अंदाज में 'दीन-ए-ईमान' नहीं छोड़ने का किया ऐलान

Bihar: बिहार चुनाव 2025 में सीमांचल के 5 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में AIMIM की लहर तेज हो गई है. आज (22 नवंबर) किशनगंज जिले के बहादुरगंज में धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके पांचों विधायक पहुंचे. जनसभा को संबोधित करने के दौरान ओवैसी ने अपने शायराना अंदाज में लोगों को संविधानिक अधिकारों और इमान की रक्षा का संदेश दिया. असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोग उन पर राजनीति में (इस्लाम धर्म) दिन का सहारा लेने का आरोप लगाते हैं. 

यह भी पढ़ें:  अररिया में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा- यूपी चुनाव में भी पूरी ताकत से उतरेंगे

'इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज'
उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'जलाल-ए-पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीं सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी.' ओवैसी ने जोर देकर कहा कि मैं अपने दीन-ए-इमान को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूं. तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो, तुम्हारी कोशिश नाकाम हो जाएगी.उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए कहा कि ये धाराएं हर नागरिक को अपने धर्म के रास्ते पर चलने, उसके प्रचार करने और उस धर्म को मानने वालों के लिए काम करने का अधिकार देती हैं. ओवैसी ने कहा कि इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है. ओवैसी में AIMIM के जीते पांचों विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपनी विधानसभाओं में गरीबों और असहायों की आवाज बुलंद करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'बिहार को मायूस करने का काम किया'
बहादुरगंज से AIMIM के नवनिर्वाचित विधायक तौसीफ आलम ने जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर कहा कि अगर जनता का अगर जूता भी उठाऊ तो कम पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अब हमलोग सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार के लिए लड़ाई लड़ना है. तौसीफ ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद ने AIMIM के साथ गठबंधन न करके सबसे बड़ी गलती की है. अपने आप को खाया ही और पूरे बिहार को मायूस करने का काम किया.

उन्होंने कहा कि अब सीमांचल की जनता किसी भी राजनीतिक दल के लिए दरी बिछाने वाले या टिशू पेपर बनने का काम नहीं करेगी. क्योंकि सीमांचल में सिर्फ अब एआईएमआईएम रहेगा. वही, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल वासियों अगर आप अपने इलाके का विकास चाहते है तो अब हमें आंदोलन करना पड़ेगा,प्रखंड से लेकर सड़को तक आंदोलन के लिए उतरना होगा.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kishanganj NewsOwaisi

Trending news

patna news
पटना गंगा पथ पर डबल डेकर बस बनी नया आकर्षण, कुछ ही हफ्तों में हजारों पर्यटक पहुंचे
Chapra News
Chapra News:3 मासूमों की मौत से एकमा में मातम, खेल-खेल में पोखरे तक पहुंचे और डूब गए
Bihar News
पूर्वी चंपारण: 10 साल में बनकर तैयार हुआ शिवलिंग, 210 मिट्रिक टन वजन
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने भोजपुरी और अन्य भाषाओं के कई सिंगरों को भेजा नोटिस
Motihari
Motihari: गए थे छापेमारी करने पर खुद ही बन गए चोर! 3 लाख रुपए चुराने का आरोप
Bettiah news
बेतिया में चुनाव ड्यूटी पर तैनात जवान ने की आत्महत्या, पुलिस विभाग में हड़कंप
Jehanabad
Jehanabad: बाइक से गिरकर मां की मौत, गोद में बैठी बच्ची सुरक्षित... जानें मामला
IPS Seemant Kumar Singh
Bihar: कौन हैं बेंगलुरु के सात करोड़ के रॉबरी का खुलासा करने वाले सीमांत कुमार सिंह?
Bihar News
Bihar Politics: नई सरकार में मैथिल ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व न मिलने पर बढ़ी चर्चा
Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी ने संभाली गृह विभाग की कमान, कहा- अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं