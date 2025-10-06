Advertisement
पूर्णिया, किशगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में मतदान का डेट यहां जानें
पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में मतदान का डेट यहां जानें

Kishanganj Purnea Katihar Bhagalpur Banka Jamui Chunav Date: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में दो चरण में मतदान कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान 6 तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को होना है. रिजल्ट 14 नवंबर को जारी होना है. बिहार के सीमांचल के इलाके किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अंग प्रदेश रहे भागलपुर, बांका और जमुई में दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे. बता दें कि किशनगंज डॉ. मोहम्मद जावेद का संसदीय क्षेत्र है तो पूर्णिया पप्पू यादव का. भागलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अजय मंडल करते हैं और विधायक गोपाल मंडल इससे चर्चाओं में बरकरार रखते हैं. बांका पूर्व विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह का इलाका रहा है. दूसरी ओर, शूटर श्रेयसी सिंह जमुई से भाजपा विधायक हैं.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

