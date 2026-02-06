किशनगंज में बालू माफिया बेखौफ: ओद्रा घाट पुल के नीचे दिनदहाड़े अवैध खनन, डिप्टी सीएम की चेतावनी का भी असर नहीं

Kishanganj News: बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बड़े-बड़े दावे एक बार फिर जमीनी हकीकत के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में अवैध बालू खनन पर सख्ती दिखाते हुए माफियाओं को 'पाताल से भी खोज निकालने' की चेतावनी दी थी, लेकिन किशनगंज जिले में इन घोषणाओं का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है. जिले की नदियों और सरकारी जमीन पर बालू और मिट्टी माफियाओं का नेटवर्क इस कदर मजबूत हो चुका है कि वे दिनदहाड़े खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं. इससे न सिर्फ सरकारी खजाने को लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है.

किशनगंज जिला मुख्यालय से महज दस किलोमीटर दूर ओद्रा घाट पुल के नीचे बह रही डोंक नदी में बालू माफिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लैस बड़ी-बड़ी नावों के जरिए अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं. बिना किसी वैध परमिट के दिन के उजाले में बालू की ढुलाई हो रही है. हैरानी की बात यह है कि माफियाओं को न पुलिस का डर है और न ही प्रशासन का. प्रतिदिन लाखों रुपये का सरकारी राजस्व इन अवैध गतिविधियों के कारण नुकसान में जा रहा है.

ये भी पढ़ें: किसानों को मिलेगी 'मीठी' सौगात: चकिया या कल्याणपुर में नई चीनी मिल लगाने की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध खनन का सीधा असर ओद्रा घाट पुल की नींव पर पड़ रहा है. लगातार हो रही खुदाई से पुल की बुनियाद कमजोर होती जा रही है, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं नदी के किनारे स्थित सरकारी जमीन पर मिट्टी माफिया 10 से 12 फीट तक गहरी खुदाई कर मिट्टी बेच रहे हैं. इससे वहां लगे बिजली पोलों की नींव हिल चुकी है और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी खतरा बढ़ गया है.

स्थानीय लोग लंबे समय से इस अवैध खनन का विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन से माफियाओं को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बालू और मिट्टी माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई भी उनसे वसूली जाएगी.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह