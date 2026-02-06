Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3099861
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

किशनगंज में बालू माफिया बेखौफ: ओद्रा घाट पुल के नीचे दिनदहाड़े अवैध खनन, डिप्टी सीएम की चेतावनी का भी असर नहीं

Kishanganj News: किशनगंज में बालू और मिट्टी माफियाओं का अवैध खनन दिनदहाड़े जारी है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त ऐलान के बावजूद ओद्रा घाट पुल के नीचे डोंक नदी और सरकारी जमीन पर बिना परमिट खनन से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है. अवैध खुदाई से पुल और बिजली पोलों पर भी खतरा मंडरा रहा है. मामले को गंभीर मानते हुए डीएम विशाल राज ने जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:23 AM IST

Trending Photos

किशनगंज में बालू माफिया बेखौफ: ओद्रा घाट पुल के नीचे दिनदहाड़े अवैध खनन, डिप्टी सीएम की चेतावनी का भी असर नहीं
किशनगंज में बालू माफिया बेखौफ: ओद्रा घाट पुल के नीचे दिनदहाड़े अवैध खनन, डिप्टी सीएम की चेतावनी का भी असर नहीं

Kishanganj News: बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बड़े-बड़े दावे एक बार फिर जमीनी हकीकत के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में अवैध बालू खनन पर सख्ती दिखाते हुए माफियाओं को 'पाताल से भी खोज निकालने' की चेतावनी दी थी, लेकिन किशनगंज जिले में इन घोषणाओं का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है. जिले की नदियों और सरकारी जमीन पर बालू और मिट्टी माफियाओं का नेटवर्क इस कदर मजबूत हो चुका है कि वे दिनदहाड़े खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं. इससे न सिर्फ सरकारी खजाने को लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है.

किशनगंज जिला मुख्यालय से महज दस किलोमीटर दूर ओद्रा घाट पुल के नीचे बह रही डोंक नदी में बालू माफिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लैस बड़ी-बड़ी नावों के जरिए अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं. बिना किसी वैध परमिट के दिन के उजाले में बालू की ढुलाई हो रही है. हैरानी की बात यह है कि माफियाओं को न पुलिस का डर है और न ही प्रशासन का. प्रतिदिन लाखों रुपये का सरकारी राजस्व इन अवैध गतिविधियों के कारण नुकसान में जा रहा है.

ये भी पढ़ें: किसानों को मिलेगी 'मीठी' सौगात: चकिया या कल्याणपुर में नई चीनी मिल लगाने की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध खनन का सीधा असर ओद्रा घाट पुल की नींव पर पड़ रहा है. लगातार हो रही खुदाई से पुल की बुनियाद कमजोर होती जा रही है, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं नदी के किनारे स्थित सरकारी जमीन पर मिट्टी माफिया 10 से 12 फीट तक गहरी खुदाई कर मिट्टी बेच रहे हैं. इससे वहां लगे बिजली पोलों की नींव हिल चुकी है और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी खतरा बढ़ गया है.

स्थानीय लोग लंबे समय से इस अवैध खनन का विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन से माफियाओं को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बालू और मिट्टी माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई भी उनसे वसूली जाएगी.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

TAGS

Kishanganj News

Trending news

Prashant Kishor
PK को बड़ा झटका, नए सिरे से चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
Kishanganj News
किशनगंज में बालू माफिया बेखौफ: ओद्रा घाट पुल के नीचे दिनदहाड़े अवैध खनन
Anurag Sarawgi
रांची के बिजनेसमैन अनुराग सरावगी ने अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर दी जान
Bihar News
मुजफ्फरपुर से भागलपुर तक ऑपरेशन संकल्प: गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष एंट्री बैन
Patna NEET Student Death Case
शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर गिरी गाज, छात्रा की मौत के बाद लाइसेंस रद्द, अब CBI करेगी जांच
Nawada District Judge Shilpi Soni Raj
नवादा की जिला जज शिल्पी सोनी राज का निधन, सरकारी आवास में बिगड़ी थी तबीयत
patna news
पटना को जल्द मिलेगी जाम से राहत, मंदिरी नाले पर बनी सड़क इसी महीने हो सकती है चालू
Nawada News
नवादा में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, ओवरटेक के चक्कर में 15 फीट नीचे गिरा ट्रक
Bhagalpur News
हादसे ने छीना पैर, लेकिन प्यार नहीं, मंदिर में सात फेरे लेकर पंकज-आरती बना दी मिसाल
Bhagalpur News
Bhagalpur News: ताड़ी के चंद रुपयों के लिए युवक की चाकू गोदकर ले ली जान