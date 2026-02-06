किशनगंज में बालू माफिया बेखौफ: ओद्रा घाट पुल के नीचे दिनदहाड़े अवैध खनन, डिप्टी सीएम की चेतावनी का भी असर नहीं

Kishanganj News: किशनगंज में बालू और मिट्टी माफियाओं का अवैध खनन दिनदहाड़े जारी है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त ऐलान के बावजूद ओद्रा घाट पुल के नीचे डोंक नदी और सरकारी जमीन पर बिना परमिट खनन से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है. अवैध खुदाई से पुल और बिजली पोलों पर भी खतरा मंडरा रहा है. मामले को गंभीर मानते हुए डीएम विशाल राज ने जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
Kishanganj News: बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बड़े-बड़े दावे एक बार फिर जमीनी हकीकत के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में अवैध बालू खनन पर सख्ती दिखाते हुए माफियाओं को 'पाताल से भी खोज निकालने' की चेतावनी दी थी, लेकिन किशनगंज जिले में इन घोषणाओं का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है. जिले की नदियों और सरकारी जमीन पर बालू और मिट्टी माफियाओं का नेटवर्क इस कदर मजबूत हो चुका है कि वे दिनदहाड़े खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं. इससे न सिर्फ सरकारी खजाने को लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है.
किशनगंज जिला मुख्यालय से महज दस किलोमीटर दूर ओद्रा घाट पुल के नीचे बह रही डोंक नदी में बालू माफिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लैस बड़ी-बड़ी नावों के जरिए अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं. बिना किसी वैध परमिट के दिन के उजाले में बालू की ढुलाई हो रही है. हैरानी की बात यह है कि माफियाओं को न पुलिस का डर है और न ही प्रशासन का. प्रतिदिन लाखों रुपये का सरकारी राजस्व इन अवैध गतिविधियों के कारण नुकसान में जा रहा है.
अवैध खनन का सीधा असर ओद्रा घाट पुल की नींव पर पड़ रहा है. लगातार हो रही खुदाई से पुल की बुनियाद कमजोर होती जा रही है, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं नदी के किनारे स्थित सरकारी जमीन पर मिट्टी माफिया 10 से 12 फीट तक गहरी खुदाई कर मिट्टी बेच रहे हैं. इससे वहां लगे बिजली पोलों की नींव हिल चुकी है और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी खतरा बढ़ गया है.
स्थानीय लोग लंबे समय से इस अवैध खनन का विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन से माफियाओं को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बालू और मिट्टी माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई भी उनसे वसूली जाएगी.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह