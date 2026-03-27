Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3155529
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

किशनगंज के किसान का कमाल, उगाई दुनिया की दूसरी सबसे कीमती फसल, कीमत 40000 प्रति किलो

Vanilla Farming In Kishanganj: किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के किसान हंसराज नखत ने वनीला की खेती का सफल प्रयोग कर सबको चौंका दिया है. जुलाई 2024 में 200 पौधों से शुरू हुई यह जैविक खेती अब फसल देने को तैयार है. हंसराज ने 6.5 लाख रुपये का निजी निवेश कर गौ-आधारित पद्धति अपनाई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:06 PM IST

Trending Photos

हंसराज नखत,किसान
हंसराज नखत,किसान

Vanilla Farmer from Kishanganj: किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के रहने वाले किसान हंसराज नखत ने अपनी मेहनत और नवाचार से पूरे इलाके में मिसाल पेश की है. केसर के बाद दुनिया की सबसे कीमती फसल मानी जाने वाली वनीला की खेती को उन्होंने न केवल शुरू किया, बल्कि उसे सफलतापूर्वक उगाकर भी दिखाया. खास बात यह है कि इस पूरी परियोजना के लिए उन्होंने किसी भी सरकारी अनुदान का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने निजी संसाधनों और जमा पूंजी से इस प्रयोग को धरातल पर उतारा. ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती के बाद, हंसराज ने जुलाई 2024 में मात्र 200 पौधों के साथ वनीला उगाने का जोखिम उठाया और आज उनकी मेहनत रंग लाती दिख रही है.

हंसराज नखत ने वनीला की खेती के लिए लगभग 6.50 लाख रुपये का निजी निवेश किया है. उन्होंने कर्नाटक की एक विशेषज्ञ कंपनी से तकनीकी सलाह ली और दो तरह के ढांचे तैयार किए. एक आधुनिक ग्रीन हाउस और दूसरा छायादार पेड़ों के नीचे प्राकृतिक वातावरण. उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों को पूरी तरह से नकारते हुए शुद्ध गौ-आधारित जैविक खेती को अपनाया है. वे खाद के रूप में गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन के मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं. हंसराज बताते हैं कि वनीला के पौधों के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, भुरभुरी मिट्टी और 6.5 से 7.5 के बीच pH value का होना अनिवार्य है.

किशनगंज के इस क्षेत्र में पहले भी कई किसानों ने वनीला उगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे तकनीकी जानकारी के अभाव में असफल रहे. हंसराज ने उन सभी पुरानी असफलताओं का बारीकी से अध्ययन किया और दो वर्षों तक गहन शोध किया. उनकी इसी लगन का परिणाम है कि अब महज एक महीने के भीतर उन्हें वनीला की पहली फसल मिलने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में वनीला की मांग बहुत अधिक है और इसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये प्रति किलो तक जाती है. हंसराज का मानना है कि यदि सरकार शेडनेट और आसान ऋण की व्यवस्था करे, तो यहाँ के किसान इस कीमती फसल से अपनी तकदीर बदल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- छपरा में सरयू नदी ने छीनी 3 जिंदगियां, वैशाली में गंगा की धारा में बहे 5 लोग

इस सफल प्रयोग को देखते हुए किशनगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि ठाकुरगंज इलाके की जलवायु वनीला की खेती के लिए अनुकूल साबित हो रही है. यदि कोई किसान एक एकड़ में वैज्ञानिक और ऑर्गेनिक तरीके से वनीला उगाता है, तो वह सालाना 30 से 40 लाख रुपये तक का रोजगार सृजित कर सकता है. विभाग अब इस सफल मॉडल की रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार के बागवानी (हॉर्टिकल्चर) निदेशालय को भेजने की तैयारी कर रहा है. कृषि पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि बेहतर परिणाम आने पर किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक पैकेज और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी.

TAGS

Bihar Newsbihar farming newsKishanganj News

Trending news

Chhapra News
छपरा में सरयू नदी ने छीनी 3 जिंदगियां, वैशाली में गंगा की धारा में बहे 5 लोग
Garhwa News
गढ़वा के रमकंडा में रामनवमी जुलूस पर पथराव, हिंसक झड़प में पुलिसकर्मी समेत कई घायल
Jehanabad news
जहानाबाद में रामनवमी को लेकर प्रशासन मुस्तैद, DM-SP ने निकाला फ्लैग मार्च
West Champaran news
पश्चिम चंपारण: 18 किमी का पैदल सफर तय कर भक्त पहुंचे सोमेश्वर धाम, आस्था का सैलाब
Begusarai News
बेगूसराय में रफ्तार का कहर: ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत
Giridih news
गिरिडीह में भव्य शोभायात्रा और पाकुड़ में पुलिस का मॉक ड्रिल; प्रशासन अलर्ट
Giridih news
गिरिडीह में भव्य शोभायात्रा और पाकुड़ में पुलिस का मॉक ड्रिल; प्रशासन अलर्ट
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live Today: पटना के डाकबंगला चौराहे पर रामनवमी की भव्य तैयारी, 55 झांकियों का होगा जोरदार अभिनंदन
Chakradharpur news
पश्चिम सिंहभूम: चक्रधरपुर में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेल परिचालन ठप्प
Sitamarhi News
सीतामढ़ी: रिश्वत लेते पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी, 13 हजार रुपए गिनते वीडियो वायरल