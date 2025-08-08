Kochadhaman Seat: मुस्लिम वोट बैंक के दबदबे वाली सीट, जानें क्या हैं यहां के मुद्दे

Bihar Chunav 2025: बिहार के किशनगंज जिले में स्थित कोचाधामन विधानसभा सीट भारत-बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल के करीब होने के कारण रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अहम है. यह क्षेत्र महानंदा और दाहुक नदियों से घिरा है, जहां हर साल बाढ़ की चुनौती सामने आती है. यहां की आबादी में उर्दू और बांग्ला बोलने वालों की संख्या काफी है.

कोचाधामन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है. यहां धान और जूट प्रमुख फसलें हैं. यहां की लगभग 80% आबादी खेती-किसानी से जुड़ी है. बहादुरगंज और किशनगंज जैसे स्थानीय व्यापारिक केंद्र अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास बेहद सीमित है. बाढ़, पलायन और पिछड़ेपन जैसी समस्याएं अब भी गंभीर हैं.

यह क्षेत्र बड़े जान गांव के प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए भी जाना जाता है. 1987 में खोजा गया यह मंदिर पाल वंश की स्थापत्य कला का उदाहरण है. 5.5 फीट ऊंची सूर्य प्रतिमा, गणेश आकृतियां और तराशी हुई दीवारें इसकी खासियत हैं. कनकई नदी को यहां पुराणों में वर्णित कंकदा नदी माना जाता है, लेकिन इस धरोहर का अब तक संरक्षण नहीं हुआ है.

2008 के परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर अब तक केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते आए हैं. 2010 में राजद के अख्तरुल ईमान, 2015 में जदयू के मुजाहिद आलम और 2020 में एआईएमआईएम के मुहम्मद इजहार असफी विजेता रहे. मुस्लिम वोट बैंक यहां निर्णायक भूमिका निभाता है. 2020 में वोटों के बंटवारे से एआईएमआईएम को फायदा मिला.

2025 में विकास के मुद्दों के साथ-साथ मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता या बंटवारा, चुनावी नतीजे तय करेगा. अनुमानित जनसंख्या 4,35,513 है और 2,68,648 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और थर्ड जेंडर शामिल हैं. यहां की राजनीति में सीमांचल की क्षेत्रीय और सामाजिक पहचान का असर गहरा है.

इनपुट- आईएएनएस

