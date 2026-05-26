Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3229591
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

किशनगंज में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: डीएम विशाल राज ने 30 पंचायत सचिवों को किया निलंबित

किशनगंज जिले के अलग-अलग प्रखंडों में तैनात कुल 30 पंचायत सचिवों पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. जिला पदाधिकारी ने पंचायत सचिवों को अनधिकृत अनुपस्थिति, हड़ताल और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के आरोप में कुल 30 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 26, 2026, 07:34 PM IST

Trending Photos

जिला पदाधिकारी विशाल राज (फाइल फोटो)
जिला पदाधिकारी विशाल राज (फाइल फोटो)

Kishanganj News: किशनगंज जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां जिला पदाधिकारी विशाल राज ने सख्त रुख अपनाते हुए अलग-अलग प्रखंडों में तैनात कुल 30 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन सभी पंचायत सचिवों पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, हड़ताल पर जाने और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के आरोप है.

अनुपस्थिति के कारण आम जनता को परेशानी
जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया कि इन पंचायत सचिवों की लगातार अनुपस्थिति के कारण आम जनता से जुड़े बेहद जरूरी कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए थे. पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, वंशावली बनाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन और अन्य जरूरी कार्यों में परेशानी हो रही थी.  इसके अलावा, सरकार की महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं जैसे- षष्ठम राज्य वित्त आयोग योजना, 15वें वित्त आयोग योजना और मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के कार्य भी प्रभावित हो रहे थे. जनता की परेशानियों और विकास कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए डीएम ने यह कड़ा रूख अपनाया है.

यह भी पढ़ें: बिहार राजस्व कार्यों की जिलावार समीक्षा शुरू, लापरवाही पर भड़के राजस्व मंत्री

Add Zee News as a Preferred Source

पंचायत सचिवों के खिलाफ आरोप पत्र
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने आदेश दिया है कि निलंबित किए गए सभी पंचायत सचिवों के खिलाफ आरोप पत्र यानी प्रपत्र (क) तैयार कर 24 घंटे के भीतर जिला पंचायत शाखा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सके. बता दें क इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kishanganj NewsDM Vishal Raj

Trending news

Competitive Exams in Bihar
बिहार में पारदर्शी होंगी परीक्षाएं: सीएम सम्राट के निर्देश पर आयोगों की अहम बैठक
Kishanganj News
किशनगंज: डीएम विशाल राज ने 30 पंचायत सचिवों को किया निलंबित
Revenue and land reforms department
बिहार राजस्व कार्यों की जिलावार समीक्षा शुरू, लापरवाही पर भड़के राजस्व मंत्री
Patna crime news
तैयारी करने आए थे परीक्षा की, करने लगे स्मैक की तस्करी; पटना पुलिस की गिरफ्त में आए
CM Hemant Soren
CM Hemant Soren: सरकारी स्कूलों में 100% खाली पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली
CM Hemant Soren
CM Hemant Soren: सरकारी स्कूलों में 100% खाली पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली
Nawada News
नवादा में बड़ा हादसा: कौआकोल PHC की जर्जर छत ढही, ड्यूटी पर तैनात ANM घायल
Bihar government
बिहार: सरकारी कर्मचारियों को हर 3 महीने में मिलेगी 2 दिन की 'ऑन--ड्यूटी' छुट्टी
Samastipur News
समस्तीपुर: सोशल मीडिया पर लड़की पर कमेंट करना पड़ा भारी, युवक को पेड़ से बांधकर पीटा
Motihari Engineering Student Death Case
मोतिहारी इंजीनियरिंग छात्रा की मौत का सस्पेंस बढ़ा, ब्रेकअप ही थी आत्महत्या की वजह?