किशनगंज में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: डीएम विशाल राज ने 30 पंचायत सचिवों को किया निलंबित

Kishanganj News: किशनगंज जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां जिला पदाधिकारी विशाल राज ने सख्त रुख अपनाते हुए अलग-अलग प्रखंडों में तैनात कुल 30 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन सभी पंचायत सचिवों पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, हड़ताल पर जाने और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के आरोप है.

अनुपस्थिति के कारण आम जनता को परेशानी

जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया कि इन पंचायत सचिवों की लगातार अनुपस्थिति के कारण आम जनता से जुड़े बेहद जरूरी कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए थे. पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, वंशावली बनाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन और अन्य जरूरी कार्यों में परेशानी हो रही थी. इसके अलावा, सरकार की महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं जैसे- षष्ठम राज्य वित्त आयोग योजना, 15वें वित्त आयोग योजना और मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के कार्य भी प्रभावित हो रहे थे. जनता की परेशानियों और विकास कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए डीएम ने यह कड़ा रूख अपनाया है.

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पंचायत सचिवों के खिलाफ आरोप पत्र

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने आदेश दिया है कि निलंबित किए गए सभी पंचायत सचिवों के खिलाफ आरोप पत्र यानी प्रपत्र (क) तैयार कर 24 घंटे के भीतर जिला पंचायत शाखा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सके. बता दें क इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.