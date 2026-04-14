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भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक: किशनगंज के दरोगा अभिषेक रंजन के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, आय से 115 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन के कई ठिकानों पर EOU की टीम ने एक साथ छापेमारी की है. किशनगंज, पटना और छपरा के पैगा गांव स्थित पैतृक आवास पर जांच जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:47 AM IST

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भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक: किशनगंज के दरोगा अभिषेक रंजन के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, आय से 115 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा
भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक: किशनगंज के दरोगा अभिषेक रंजन के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, आय से 115 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा

Bihar News: किशनगंज में आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए टाउन थाना अध्यक्ष दरोगा अभिषेक रंजन के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. शुरुआती जांच में उनकी आय से करीब 115 फीसदी अधिक संपत्ति होने की बात सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है और प्रशासनिक महकमे में भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है.

अभिषेक रंजन से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर एक साथ दबिश
EOU की टीम ने किशनगंज के साथ-साथ पटना और छपरा में भी अभिषेक रंजन से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. किशनगंज स्थित उनके सरकारी आवास और टाउन थाना परिसर में भी टीम ने गहन जांच-पड़ताल की. इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है.

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चार मजिस्ट्रेट की तैनाती
छापेमारी की प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चार मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. इन मजिस्ट्रेट्स में आपदा विभाग के ADMO आदित्य कुमार, व्यापार मंडल के फैसल समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं, जो पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं.

EOU की एक टीम उनके पैतृक घर भी पहुंची
इसी क्रम में EOU की एक टीम सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के पैगा गांव स्थित उनके पैतृक घर भी पहुंची, जहां जांच जारी है. बताया जा रहा है कि अभिषेक रंजन मूल रूप से इसी गांव के निवासी हैं, हालांकि उनके परिवार के सदस्य लंबे समय से वहां नहीं रह रहे हैं. फिलहाल पुराने घर और आसपास के क्षेत्रों में गहन तलाशी ली जा रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर किसी भी अधिकारी की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

रिपोर्ट: अमित सिंह

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