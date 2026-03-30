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पूर्णिया से मौलाना अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार, सीएम योगी के मां पर दिया था आपत्तिजनक बयान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है. मौलाना के खिलाफ यूपी के 84 थानों में मामले दर्ज थे. उन्होंने गौकशी कानून की आलोचना के दौरान सीएम की माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:15 PM IST

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मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी (फाइल फोटो)
मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी (फाइल फोटो)

Maulana Abdullah Salim Arrested: अररिया जिले के जोकीहाट निवासी और चर्चित इस्लामी वक्ता अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने पूर्णिया के अमौर दलमारपुर थाना क्षेत्र से दबोचा है. इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई. बताया जा रहा है कि मौलाना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 84 थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ बेहद अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था.

क्या था विवादित बयान?
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में मौलाना अब्दुल्ला सलीम उत्तर प्रदेश में गौकशी के खिलाफ लागू सख्त कानूनों की आलोचना कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने भड़काऊ अंदाज में मुख्यमंत्री की माताजी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया. उन्होंने कहा था कि, 'उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना दिया गया है कि यदि किसी के पास मुख्यमंत्री की मां का मांस भी मिल जाए, तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है या पैरों में छेद कर देती है'. उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में भारी जन आक्रोश देखा गया था और कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई थी.

अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी की पहचान एक चर्चित इस्लामी वक्ता के रूप में है. उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से इस्लामी शिक्षा हासिल की है और वे संस्कृत व्याकरण के भी जानकार बताए जाते हैं. राजनीति में भी उनकी सक्रियता रही है. पहले वे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़े थे. हालांकि, साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट से टिकट न मिलने पर उन्होंने ओवैसी का साथ छोड़ दिया और प्रशांत किशोर की 'जन सुराज' पार्टी में शामिल हो गए. उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन भी किया था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनका पर्चा खारिज कर दिया था.

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मौलाना की गिरफ्तारी के बाद सीमांचल में राजनीतिक पारा चढ़ गया है. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि मौलाना ने कोई आपराधिक बयान नहीं दिया था और उन्हें न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है. वहीं, राजद नेता और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना को एक साजिश के तहत फंसाया गया है और उन्हें अपराधियों या आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करना बेहद अफसोसजनक है. फिलहाल, मौलाना को यूपी ले जाने की तैयारी चल रही है.

इनपुट- अमित कुमार सिंह

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