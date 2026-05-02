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फोन पर पत्नी से मांगी थी मदद, मिले सबूत, चलती ट्रेन में मौलाना तौसीफ रजा की हत्या में अबतक क्या हुआ, जानिए

Maulana Tausif Murder News: किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की मौत की खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. घटना के विरोध में ठाकुरगंज के लोगों के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक मंच में आकर कैंडल मार्च निकाला. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 02, 2026, 07:27 AM IST

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किशनगंज के मौलाना तौसीफ रजा की यूपी में दर्दनाक हत्या
किशनगंज के मौलाना तौसीफ रजा की यूपी में दर्दनाक हत्या

Maulana Tausif Murder: बिहार के किशनगंज जिले के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई. मौलाना तौसीफ रजा की बरेली शरीफ के पास चलती ट्रेन में नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने पीट-पीटकर मार डाला. इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को बरेली कैंट के पास फेंक दिया गया. इस घटना से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं, इस घटना पर सियासत भी होने लगी है. चलिए जानते हैं कि चलती ट्रेन में मौलाना तौसीफ रजा की हत्या मामले में अबतक क्या हुआ?

इस घटना पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और गहरा दुख व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी साहब किशनगंज जिले के भोगडाबर पंचायत के निवासी थे. जब चलती ट्रेन में असामाजिक तत्व मौलाना से मारपीट कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी बीवी से टेलीफोन पर बातचीत कर पुलिस से मदद करवाने की मांग की थी. इस बातचीत का सबूत भी उपलब्ध है, लेकिन यूपी पुलिस मामले की लीपापोती करने में लगी है.

तेजस्वी यादव ने मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय, भारत सरकार इस घटना की बिना देरी किए निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें. बिहार सरकार को इस मामले का त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित पक्षों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन दुखद है कि बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों की हो रही घृणात्मक मौतों और यातना की घटनाओं पर एनडीए सरकार चुप्पी साध लेती है. 

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उन्होंने आगे लिखा कि बिहार सरकार को पीड़ित परिवार को न्याय और उचित सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए, अन्य राज्यों में बिहारवासियों के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मिल दुख-दर्द सांझा कर संवेदना व्यक्त की. पार्टी मामले की अग्रेतर कार्रवाई को देखेगी और यथासंभव सहयोग करेगी.

वहीं, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की मौत की खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. घटना के विरोध में ठाकुरगंज के लोगों के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक मंच में आकर कैंडल मार्च निकाला. कैंडल मार्च ठाकुरगंज जामा मस्जिद से आरंभ होकर डीडीसी मार्केट तक निकाला गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

बता दें कि मौलाना तौसीफ रजा मजहरी 26 अप्रैल को ट्रेन संख्या 04314 के जनरल कोच में सवार होकर बरेली से सीवान आ रहे थे, इसी दौरान बरेली कैंट के पास उनका शव रेलवे ट्रैक के समीप बरामद हुआ. मौलाना मौत से पहले अपनी पत्नी को फोन कर कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से उसके सामान को लूटने और उसके साथ हुए मारपीट को बताया था, बाद में उसका शव उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट के समीप संदिग्ध हालात में बरामद हुआ था.

यह भी पढ़ें: बरेली में मौलाना तौसीफ की मौत पर बिहार में उबाल, तेजस्वी यादव ने यूपी पुलिस को घेरा

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