Bihar News: किशनगंज में मंत्री दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत, बुलडोजर से की गई फूलों की बारिश

Bihar News: बिहार के नए उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल मंत्री पद का कमान संभालने के बाद किशनगंज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाया. साथ ही, ढोल बजाकर गाजे-बाजे के साथ उद्योग मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल का धमाकेदार स्वागत किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:32 PM IST

Bihar News: किशनगंज में मंत्री दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत, बुलडोजर से की गई फूलों की बारिश

Bihar News: बिहार में नई नीतीश कैबिनेट के गठन के बाद मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं. बिहार के नए उद्योग मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मंत्री बनते ही कमान संभाल ली है. पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद वो रविवार (23 नवंबर) को किशनगंज पहुंचे. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर जेसीबी से फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं के साथ-साथ किशनगंज के उद्योगपतियों और व्यापारी वर्ग ने भी मंत्री का आत्मीय स्वागत किया.

स्थानीय उद्योगपतियों में नई सरकार और नए उद्योग मंत्री को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बिहार में चाय खेती के जनक राज करण दफ्तरी ने मंत्री से मुलाकात कर चाय उद्योग को बढ़ावा देने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि किशनगंज चाय के लिए मशहूर है. नए उद्योग मंत्री के आने से यहां चाय उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा और भी चाय फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा. वही, उधोगपति त्रिलोक चंद जैन ने कहा कि डॉ दिलीप कुमार जायसवाल के उद्योग मंत्री बनने से बिहार के उद्योगों को और भी ऊंचाइयों में ले जायेंगे. बिहार के उधोगपतियों को प्रोत्साहित भी करेंगे.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछाएंगे, हर जिले में उद्योग लगेंगे. बेरोजगारी दूर होगी, नौजवा वोकल फ़ॉर लोकल के तहत यहीं पर रोजगार पाएंगे और मजदूरों का पलायन रुक जाएगा. बता दें कि बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है.बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग तथा खान एवं भू-तत्व विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग और बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग मिला है. 

रिपोर्ट: अमित कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

