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विधायक ने शेरशाहवादी मुस्लिमों को बांग्लादेशी करार दिया, गरमा गई पूरे सीमांचल की राजनीति

Bihar Politics: मुस्लिम संगठनों के अलावा एआईएमआईएम, कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार को पत्र लिखकर स्थानीय जेडीयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Amit Kumar Singh|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 16, 2026, 05:17 PM IST

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किशनगंज की राजनीति विधायक के बयान से गरमा गई है (Video Grab)
किशनगंज की राजनीति विधायक के बयान से गरमा गई है (Video Grab)

Bihar Politics: किशनगंज जिले में जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के बयान से राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है. विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कुछ शेरशाहवादी मुस्लिमों को बांग्लादेशी करार दिया था, जिसके बाद शेरशाहवादी समाज में भारी आक्रोश फैल गया. ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के बैनर तले स्थानीय कांग्रेस विधायक समेत कई नेताओं ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस विवाद से पूरे सीमांचल की राजनीति गरमा गई है. 

दरअसल, जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर कुछ शेरशाहवादी समुदाय के शिक्षकों को बीएलओ पद से हटाने की मांग की थी. पत्र में विधायक ने शेरशाहवादी मुस्लिमों को बांग्लादेशी करार देते हुए आरोप लगाया था कि ये कथित रूप से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं. इस पत्र के बाद शेरशाहवादी समाज में आक्रोश फैल गया. 

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ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के बैनर तले कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, विधायक कमरुल होदा समेत कई नेताओं ने जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि किसी भी समुदाय को इस तरह संबोधित करना सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है. हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

कांग्रेस विधायक कमरूल होदा ने कहा कि विधायक खुद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं, जबकि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का आरोप है कि मुस्लिमों को टारगेट करके भाजपा को खुश करने की कोशिश की जा रही है.

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