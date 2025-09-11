Kishanganj News: प्रतिबंधित PFI से जुड़े संदिग्ध को पुलिस ने उठाया, NIA कर रही पूछताछ
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

Kishanganj News: प्रतिबंधित PFI से जुड़े संदिग्ध को पुलिस ने उठाया, NIA कर रही पूछताछ

Kishanganj News: बिहार के किशनगंज पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े महबूब आलम नदवी को हिरासत में लिया है. वह मार्च 2025 से किशनगंज में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था. एनआईए उसकी फुलबारी शरीफ मामले में जांच कर रही है, जिसमें वह बिहार पीएफआई का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:28 PM IST

Kishanganj News: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को किशनगंज पुलिस ने हिरासत में लिया है. संदिग्ध व्यक्ति को किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के हलीम चौक के पास से हिरासत में लिया गया है. एनआईए की टीम टाउन थाना में उससे पूछताछ कर रही है. पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति की पहचान महबूब आलम नदवी, निवासी बंशीबाड़ी रामपुर प्रखंड हसनगंज जिला कटिहार के रूप में हुई है. वह मार्च, 2025 से किशनगंज में रह रहा था. पुलिस की नजर से बचने के लिए वह किशनगंज में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करता था.

यह भी पढ़ें: लड़की ने रात में खाया मनपसंद खाना और भोर में पंखे से झूल गई, जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, 2022 में फुलबारी शरीफ में दर्ज हुए एक केस में उसका नाम सामने आया था. उसके बाद केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके बाद एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही थी. फुलवारी शरीफ मामले के केस में नाम आने के बाद महबूब आलम नदवी सात समुंदर पार विदेश (ओमान) चला गया था और दो वर्षों तक वहीं रहा था. फिर वापस भारत आकर वह किशनगंज में रहने लगा और एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था.

बताया जा रहा है कि महबूब आलम नदवी 2013 में PFI से जुड़ा था और बिहार राज्य पीएफआई का अध्यक्ष भी रह चुका था. उसके तार किशनगंज में किन किन लोगों और संगठनों से जुड़े हैं, एनआईए की टीम इस बात की भी जांच कर रही है. यह भी जानकारी मिली है कि वह किशनगंज में छुपकर प्रतिबंधित संगठन का काम आगे बढ़ा रहा था. जिस निजी स्कूल में वह पढ़ाता था, उसके प्रबंधक से भी एनआईए की टीम पूछताछ कर सकती है. हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं.

इनपुट- अमित कुमार सिंह

इनपुट- अमित कुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

