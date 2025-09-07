किशनगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912463
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

किशनगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी

किशनगंज टाउन थाना पुलिस रविवार को चोरी के मामले में छापेमारी के लिए खगड़ा रेड लाइट इलाके में पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी के परिवार वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हुए और महिला पदाधिकारी के साथ बदसलूकी की गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

किशनगंज में चोरी की छानबीन करने गई पुलिस टीम पर हमला
किशनगंज में चोरी की छानबीन करने गई पुलिस टीम पर हमला

किशनगंज जिले के खगड़ा रेड लाइट इलाके में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब चोरी के मामले की छानबीन के लिए गई टाउन थाना पुलिस टीम पर स्थानीय आरोपियों और उनके परिजनों ने हमला कर दिया. यह घटना वार्ड नंबर 33 की है. जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम चोरी की घटना में संदिग्ध आरोपी कादिर की तलाश में छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान आरोपी के परिजनों ने अचानक पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया.

हमले के दौरान स्थिति बिगड़ गई और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. सबसे गंभीर घटना उस समय हुई जब एक महिला पुलिस पदाधिकारी पुष्पांजलि भारती के साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें झाड़ू और चप्पल से मारा गया. पुलिस की गाड़ी को भी भीड़ ने निशाना बनाया. हमलावरों ने वाहन का गेट खोलकर एक पुलिसकर्मी को बाहर खींच लिया और उसकी पिटाई कर दी.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ गौतम कुमार और सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. घायल पुलिसकर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया कि पुलिस टीम चोरी के आरोपी कादिर के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी. प्राथमिक जांच में यह भी जानकारी मिली है कि कादिर और उसका परिवार अवैध शराब और स्मैक की तस्करी में शामिल है. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार ने विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है. इस मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- अमित कुमार सिंह

ये भी पढ़ें- पुलिस पर हमले के आरोपी की थाने में मौत से हड़कंप, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kishanganj News

Trending news

Bihar News
Patna News: 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठीं PMCH की नर्सें, मरीजों की सेवा पर पड़ा अस
Manoj Bhawuk
'पाती अक्षर सम्मान 2025' से नवाजे गए मनोज भावुक
Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan: पटना-रांची की रात होगी खास, दिखेगा साल 2025 का सबसे लंबा चंद्रग्रहण
Bihar politics
Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने भरी हुंकार, सभी सीटें जीतने का लक्ष्य
Bihar politics
Bihar Politics: मतदाता सूची विवाद पर घमासान, तेजस्वी के समर्थन में उतरे संजय राउत
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा- यह नकलची सरकार, जनता को सिर्फ ठग रही
Bagaha News
बगहा में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
Bihar Chunaav 2025
संजय जायसवाल: राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित करने वालों को मिलेगी सजा
Vaishali news
पुलिस पर हमले के आरोपी की थाने में मौत से हड़कंप, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात
Jharkhand news
Jharkhand news: चाईबासा में सुरक्षबलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 10 लाख के इनामी
;