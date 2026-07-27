/रमजान नदी सौंदर्यीकरण योजना में ₹10 करोड़ पानी मे बहे, पहली बारिश नहीं झेल सका नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट

हलांकि Zee Media ने बनने के दौरान घटिया निर्माण से संबंधित खबरों को पहले ही प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन विभाग कुम्भकर्णी निद्रा में सोयी रही. जब इस घटिया निर्माण पर विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि वे इस मामले में बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं. इधर, स्थानीय लोगों को ने पूरे कार्य को निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन से की है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है.