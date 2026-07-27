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रमजान नदी सौंदर्यीकरण योजना में ₹10 करोड़ पानी मे बहे, पहली बारिश नहीं झेल सका नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट

Nitish Kumar Dream Project: बिहार के किशनगंज में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट रमजान नदी सौंदर्यीकरण योजना पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई. करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क कई जगह बह गई, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:52 PM IST
रमजान नदी सौंदर्यीकरण योजना में ₹10 करोड़ पानी मे बहे, पहली बारिश नहीं झेल सका नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट
Image Credit: रमजान नदी सौंदर्यीकरण योजना में ₹10 करोड़ पानी मे बहे

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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