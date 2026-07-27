/रमजान नदी सौंदर्यीकरण योजना में ₹10 करोड़ पानी मे बहे, पहली बारिश नहीं झेल सका नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट

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Nitish Kumar Dream Project: बिहार के किशनगंज में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रमजान नदी सौंदर्यीकरण योजना पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गई है. करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण विभाग की देखरेख में तैयार की गई. इस परियोजना का उद्घाटन भी नहीं हो पाया था कि पहली ही बारिश के बाद नदी किनारे बनी सड़क कई स्थानों पर बह गई और जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए. इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
करीब 9 किलोमीटर लंबी इस योजना के तहत नदी किनारे छठ घाटों का निर्माण, लोगों के बैठने की व्यवस्था और पेवर ब्लॉक से सड़क बनाई गई थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया. साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पेवर ब्लॉक बिछाने से पहले मिट्टी को रोलर से ठीक तरह नहीं दबाया गया और नदी किनारे सुरक्षा के लिए बोल्डर भी नहीं लागाए गए. इसी कारण पहली ही बारिश में सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.
स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि अब विभाग इस नुकसान को प्राकृतिक आपदा बताकर फ्लड फाइटिंग योजना के नाम पर मरम्मत कराने की तैयारी कर रहा है. लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत में भी अनदेखी की जा रही है और बालू की जगह नदी किनारे की मिट्टी भरकर बैग लगाए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकारी धन का दोबारा दुरुपयोग होने की आशंका है.
हलांकि Zee Media ने बनने के दौरान घटिया निर्माण से संबंधित खबरों को पहले ही प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन विभाग कुम्भकर्णी निद्रा में सोयी रही. जब इस घटिया निर्माण पर विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि वे इस मामले में बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं. इधर, स्थानीय लोगों को ने पूरे कार्य को निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन से की है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह