'सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने BJP पर साधा निशाना

Bihar Politics: बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के कैरी बीरपुर गांव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की एक जनसभा ने राजनीतिक हलचल मचा दी है. राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित पार्टी के प्रमुख नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीन तलाक बिल, वक्फ संशोधन एक्ट और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जमकर निशाना साधा. पूर्व विधायक मुजाहिद आलम और राजद विधायक अंझार नयमी ने भी अपने संबोधन में एनडीए सरकार को एक खास समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया.

केंद्र सरकार की नीतियां जुल्म का हथियार

राजद नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जुल्म का हथियार करार दिया. पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार एक समुदाय को टारगेट करके एनआरसी, तीन तलाक, वक्फ संशोधन एक्ट और सीएए जैसे कानून लाकर जुल्म ढा रही है. वहीं, राजद विधायक अंझार नयमी ने SIR को लेकर महागठबंधन की लड़ाई का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब SIR का मुद्दा गरमाया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूरे देश में सड़कों पर उतरकर लोगों को जगाया. नयमी ने कहा कि इसके नतीजे में ही आप सभी के नाम वोटर लिस्ट में आ पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिहार के शैलेश कुमार ने रचा इतिहास, नीतीश सरकार देगी 75 लाख रुपए का इनाम

भाजपा के दावों पर उठाया सवाल

वहीं, राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तीखा प्रहार कर भाजपा के दावों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया इलाकों में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं हैं. सिद्दीकी ने SIR में 65 लाख लोगों को अवैध वोटर बताने पर प्रमाण मांगते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यहीं 65 लाख अवैध वोटरों के दम पर भाजपा सत्ता में काबिज है. उन्होंने नैतिक आधार पर सरकार से इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि हम लोगों को देश भक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और कौन है मोटू? उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उन्हें मोटू बताया.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!