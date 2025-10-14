शरजील इमाम ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका, बिहार चुनाव में उतरने के लिए मांगी थी अस्थायी रिहाई

Bihar Chunav 2025: शरजिल इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. उस पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊं भाषण देने का आरोप है. इसके अलावा, उस पर नागरिकता कानून और शाहीनबाग में उकसाने वाली तकरीर दी थी.
नई दिल्ली: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली. बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए उसने यह याचिका दायर की थी. शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वह बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सके. हालांकि, सुनवाई के दौरान उसके वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया.
शरजील इमाम के वकील ने कहा कि नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसलिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा न कि ट्रायल कोर्ट. इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई.
शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं. उस पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए थे, जिनसे हिंसा भड़की थी.
शरजील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है. शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने का ऐलान किया था. उसने इसके लिए कोर्ट से दो सप्ताह की अस्थायी रिहाई मांगी थी, ताकि नामांकन और प्रचार में हिस्सा ले सके.
शरजील के चुनाव लड़ने के इरादे ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया था.
