Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2961514
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

शरजील इमाम ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका, बिहार चुनाव में उतरने के लिए मांगी थी अस्थायी रिहाई

Bihar Chunav 2025: शरजिल इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. उस पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊं भाषण देने का आरोप है. इसके अलावा, उस पर नागरिकता कानून और शाहीनबाग में उकसाने वाली तकरीर दी थी.

Edited By:  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:18 PM IST

Trending Photos

शरजील इमाम ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका, बिहार चुनाव में उतरने के लिए मांगी थी अस्थायी रिहाई
शरजील इमाम ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका, बिहार चुनाव में उतरने के लिए मांगी थी अस्थायी रिहाई

नई दिल्ली: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली. बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए उसने यह याचिका दायर की थी. शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वह बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सके. हालांकि, सुनवाई के दौरान उसके वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया.

शरजील इमाम के वकील ने कहा कि नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसलिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा न कि ट्रायल कोर्ट. इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई.

बिहार चुनाव की अपडेट खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं. उस पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए थे, जिनसे हिंसा भड़की थी. 

शरजील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है. शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने का ऐलान किया था. उसने इसके लिए कोर्ट से दो सप्ताह की अस्थायी रिहाई मांगी थी, ताकि नामांकन और प्रचार में हिस्सा ले सके. 

शरजील के चुनाव लड़ने के इरादे ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया था. 

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sharjeel Imambihar chunav 2025

Trending news

Prashant Kishore
गार्ड की नौकरी से 400 करोड़ के मालिक बने नीरज सिंह को PK ने बनाया शिवहर से उम्मीदवार
bihar chunav 2025
'नई ऊर्जा' पर BJP का फोकस! कई दिग्गजों का टिकट कटा, तो कई नए चेहरों को मिला मौका
Renu Devi
बीजेपी की पहली लिस्ट में नंबर 1 पर रेणु देवी का नाम, बोलीं- उम्मीदों पर खरा उतरूंगी
Jharkhand Liquor Scam
झारखंड शराब घोटाला में ACB की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र-गुजरात से 7 आरोपी गिरफ्तार
chhath puja 2025
रिलीज के 3 साल बाद भी ट्रेंडिग में पवन सिंह का यह गाना, छठ का बना सबसे लोकप्रय गीत
Bihar Chuanv 2025
विधानसभा में राजद तो लोकसभा में भाजपा को देती है वरीयता, जानें उजीयारपुर का समिकरण
Maithili Thakur
मैथिली ठाकुर को बड़ा झटका, बीजेपी ने विनोद नारायण झा पर ही जताया भरोसा
Bihar Educational News
आज ही भरे BSSC-CGL-4 और कार्यालय परिचारी के फार्म, इतने पदों पर भर्ती
bihar chunav 2025
BJP की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट, रेणु देवी-श्रेयसी सिंह को फिर से मिला मौका
BJP candidate list
तारापुर से सम्राट चौधरी, बेतिया से रेणु देवी; BJP ने जारी की पहली लिस्ट