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1.30 करोड़ की हेरोइन, 2 तलवार और 1,01,300 रुपए कैश... किशनगंज में बड़ी ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश

किशनगंज में 1.30 करोड़ की हेरोइन और एमडीएमए के साथ तस्कर को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है. साथ ही हथियार और नकदी भी बरामद किया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:48 PM IST
1.30 करोड़ की हेरोइन, 2 तलवार और 1,01,300 रुपए कैश... किशनगंज में बड़ी ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश
Image Credit: किशनगंज में 1.30 करोड़ की हेरोइन और एमडीएमए के साथ तस्कर गिरफ्तार (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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