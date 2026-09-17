/1.30 करोड़ की हेरोइन, 2 तलवार और 1,01,300 रुपए कैश... किशनगंज में बड़ी ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश

बिहार के किशनगंज जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और बहादुरगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कथित तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 1.30 करोड़ रुपये के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान बहादुरगंज थाना क्षेत्र के लोहागाड़ा हाट निवासी बब्लु गिरी के रूप में हुई है. उसके पास से 405 ग्राम ब्राउन शुगर (हेरोइन) और 183 ग्राम एमडीएमए बरामद किया गया है. बरामद मादक पदार्थों का कुल वजन 588 ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई है.