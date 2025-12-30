Advertisement
किशनगंज पहुंचे कथा वाचक अमन शास्त्री ने वैदिक गुरुकुलम स्थापित करने का लिया संकल्प, बांग्लादेश मुद्दे पर भी बोले

बिहार के किशनगंज में प्रसिद्ध कथा वाचक अमन शास्त्री महाराज ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की है. उन्होंने मोदी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की और किशनगंज में वैदिक गुरुकुलम बनाने का संकल्प लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:07 PM IST

अमन शास्त्री महाराज
अमन शास्त्री महाराज

प्रसिद्ध कथा वाचक अमन शास्त्री महाराज बिहार के किशनगंज पहुंचे और वहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की. उन्होंने कहा कि यह सब बहुत गलत हो रहा है और केंद्र की सरकार से अपील की कि इस मामले में दखल दें. साथ ही, उन्होंने किशनगंज में एक वैदिक गुरुकुलम बनाने का फैसला भी सुनाया. महाराज अयोध्या से यहां आए थे और लोगों से बात करते हुए बोले कि धर्म या मजहब के नाम पर हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है. सरकार को हर संभव कोशिश करके इसे रोकना चाहिए.

अमन शास्त्री महाराज ने बांग्लादेश की स्थिति पर खुलकर बात की और कहा कि वहां हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. मोदी सरकार से उन्होंने गुजारिश की कि वे इस मुद्दे में हस्तक्षेप करें और हिंदू सनातनियों की रक्षा के लिए कदम उठाएं. महाराज ने बताया कि ऐसे अत्याचार दुनिया में कहीं भी नहीं होने चाहिए और भारत सरकार को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.

महाराज ने किशनगंज में वैदिक गुरुकुलम स्थापित करने की बात की और कहा कि यह उनका बड़ा संकल्प है. उन्होंने बताया कि अयोध्या के पास वशिष्ठ नगरी में पहले से ही एक गुरुकुलम बन चुका है. अब दूसरा गुरुकुलम यहां की इस पवित्र जमीन पर बनेगा. महाराज बोले कि गुरुकुलम सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि यह बच्चों के संस्कार की बुनियाद है. जहां लोगों को अच्छे आचरण और चरित्र से सजाना हो, वहां ऐसे गुरुकुल की ज्यादा जरूरत है. उन्होंने कहा कि यहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान की पढ़ाई भी होगी, ताकि छात्र दोनों तरफ से मजबूत बनें.

किशनगंज में इकट्ठे हुए लोगों से महाराज ने कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं से सबक लेना चाहिए और हिंदू समुदाय को एकजुट रहना चाहिए. उन्होंने मोदी सरकार पर भरोसा जताया कि वे जरूर हस्तक्षेप करेंगे. साथ ही, गुरुकुलम के बारे में बोले कि यह जगह आध्यात्म और विज्ञान का मिलन स्थल बनेगी.

इनपुट - अमित कुमार सिंह

