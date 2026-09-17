/Gen Z के बाद अब Gen Alpha का जलवा: किशनगंज में स्कूल की बदहाली पर बच्चों ने बनाई रील, फिर एक्शन में आए JDU विधायक

बुनियादी सुविधाएं सही नहीं

मिली जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में मौजूद उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरीथान का है. इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल की बदहाली और खराब व्यवस्था से परेशान हो गए. स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल भी सही नहीं है. स्कूल के पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई है. बच्चों के पीने के पानी के लिए जो वाटर टैंक लगा है, उसका ढक्कन ही गायब है, जिससे पानी दूषित हो रहा है. इसके साथ ही, बच्चों को मिलने वाला मिड-डे मील भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है. सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि स्कूल के टॉयलेट में हमेशा ताला लटकता रहता है.