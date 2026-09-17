/Gen Z के बाद अब Gen Alpha का जलवा: किशनगंज में स्कूल की बदहाली पर बच्चों ने बनाई रील, फिर एक्शन में आए JDU विधायक

राज्य चुनें
सोशल मीडिया का असर कितना बड़ा और असरदार हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं. इसी का असर बिहार के किशनगंज में भी देखने को मिला है. अभी कुछ समय पहले ही 'जेन जी' (Gen Z) युवाओं ने स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अपनी आवाज उठाई थी और आंदोलन किया था. अब उनसे भी छोटी पीढ़ी यानी 'जेन अल्फा' (Gen Alpha) के छोटे-छोटे स्कूली बच्चों ने कह दिया है कि भाई हम भी पीछे नहीं है. अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेंगे और हम भी अपनी बात मनवाना जानते हैं.
बुनियादी सुविधाएं सही नहीं
मिली जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में मौजूद उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरीथान का है. इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल की बदहाली और खराब व्यवस्था से परेशान हो गए. स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल भी सही नहीं है. स्कूल के पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई है. बच्चों के पीने के पानी के लिए जो वाटर टैंक लगा है, उसका ढक्कन ही गायब है, जिससे पानी दूषित हो रहा है. इसके साथ ही, बच्चों को मिलने वाला मिड-डे मील भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है. सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि स्कूल के टॉयलेट में हमेशा ताला लटकता रहता है.
विधायक ने दिया निर्देश
इन सभी समस्याओं से परेशान होकर बच्चों ने स्कूल के खराब सिस्टम पर सवाल उठाते हुए एक रील बनाया और वायरल हो गए. देखते ही देखते बच्चों की यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. इस वायरल वीडियो को जेडीयू (JDU) विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने भी देखा. बस फिर क्या था, विधायक जी स्कूल का मुआयना करने पहुंच गए. स्कूल पहुंचकर विधायक ने बच्चों से बातचीत की.
उन्होंने पूरे स्कूल में घूमकर एक-एक चीज की बारीकी से जांच की. जांच के दौरान उन्होंने पाया कि बच्चों ने वीडियो में जो भी शिकायतें की थीं, वे सच थीं. बच्चों की बातों को सही ठहराते हुए, विधायक ने स्कूल के शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए कि स्कूल की इस पूरी व्यवस्था को तुरंत ठीक किया जाए ताकि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह