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Gen Z के बाद अब Gen Alpha का जलवा: किशनगंज में स्कूल की बदहाली पर बच्चों ने बनाई रील, फिर एक्शन में आए JDU विधायक

किशनगंज में Gen Alpha ने सोशल मीडिया रील्स बनाकर स्कूल के कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई. रील के वायरल होने के बाद, JDU विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने स्कूल का निरीक्षण किया और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:11 PM IST
Gen Z के बाद अब Gen Alpha का जलवा: किशनगंज में स्कूल की बदहाली पर बच्चों ने बनाई रील, फिर एक्शन में आए JDU विधायक
Image Credit: किशनगंज में स्कूल की बदहाली पर बच्चों ने बनाई रील, फिर एक्शन में आए JDU विधायक (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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