जिस सीट से शरजिल इमाम उतरने की सोच रहा, वहां से ओवैसी ने इस दिग्गज को बना दिया प्रत्याशी

Bahadurganj Assembly Seat: किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट उस समय चर्चा में आ गई, जब दिल्ली दंगों में जेल में बंद शरजिल इमाम ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की. अब एआईएमआईएम ने यहां तौसीफ आलम को उतार दिया है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:53 PM IST

तौसीफ आलम, एआईएमआईएम प्रत्याशी, बहादुरगंज
Bahadurganj Assembly Seat: दिल्ली दंगों में जेल में बंद शरजिल इमाम बिहार चुनाव में भाग्य आजमाने की सोच रहा है. वह किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट से चुनाव लड़ने के मूड में है. इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक तौसीफ आलम को प्रत्याशी बना दिया है. तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा का चार बार नेतृत्व कर चुके हैं. तीन बार वह कांग्रेस के टिकट पर तो एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके हैं. 

तौसीफ आलम की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने 1996 में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से 10वीं तक की पढ़ाई की है. तौसीफ आलम का जन्म किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के गर्ग ग्राम मिलिंद में हुआ था. 

तौसीफ ने 1998 में राजनीति में कदम रखा था. 2000 से 2004 के दौरान वे चुने गए मुखिया के रूप में काम कर चुके हैं. इसके बाद साल बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 में उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़ा. उस समय तौसीफ ने पूरे बिहार में सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी.

हालांकि तब त्रिशंकु विधानसभा के कारण बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकी थी और एक बार फिर उसी साल अक्टूबर और नवंबर में फिर से चुनाव हुए थे. दोनों चुनावों के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया था.  

अक्टूबर, 2005 में हुए बिहार चुनाव में तौसीफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और फिर से जीत हासिल की थी. लगातार दो चुनावों 2010 और 2015 में उन्होंने अपनी तीसरी और चौथी जीत दर्ज की थी.

2020 के विधानसभा चुनाव में तौसीफ को हार नसीब हुई थी. उसके बाद वे अब कांग्रेस छोड़ एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. पिछली बार एआईएमआईएम से जीते अंजार नईमी पार्टी छोड़कर राजद में शामिल हो गए थे और अब महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं.

रिपोर्ट: अमित, किशनगंज

bihar chunav 2025Tausif AlamSharjeel ImamBahadurganj Seat

