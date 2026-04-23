मास्टर साहब अगर स्कूल में फोन चलाएंगे तो नप जाएंगे, डीएम ने दी सख्त चेतावनी

Kishanganj Latest News: किशनगंज जिले के पदाधिकारी विशाल राज ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल फोन चलाने पर रोक लगा दी है. डीएम ने कहा कि अगर मोबाइल से रील बनाने या फिर मोबाइल चलाते पकड़े जाने पर वैसे शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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Kishanganj News: बिहार के मधुबनी जिला के बाद अब किशनगंज जिले में सरकारी स्कूल शिक्षकों को मोबाइल चलाने को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है. किशनगंज जिला में सरकारी स्कूलों में शिक्षक क्लास के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. स्कूल में शिक्षकों के मोबाइल यूज पर रोक लगा दी गई है.
किशनगंज जिले के पदाधिकारी विशाल राज ने सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने यह आदेश जारी किया है. डीएम ने कहा कि क्लास चलने के दौरान शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
उन्होंने आगे कहा कि अगर मोबाइल से रील बनाने या फिर मोबाइल चलाते पकड़े जाने पर वैसे शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सरकारी स्कूलों की पढ़ाई सुधारने और बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने ये कदम उठाया है.
जिला पदाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि अब शिक्षक स्कूल चलने के दौरान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जिला पदाधिकारी के मुताबिक, शिक्षकों के क्लास रूम के अंदर मोबाइल फोन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और इससे छात्र छात्राओं का ध्यान भी भटकता है, इसके लिए यह फैसला लिया गया है.
रिपोर्ट: अमित सिंह
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