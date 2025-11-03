Advertisement
तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी, असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहने से थे खफा

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में हिंसा ने अपना स्थान बना लिया है. शायद इसलिए अब राजनेताओं के जुबान से भी हिंसक बातें निकल रही हैं. लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का क्या कोई स्थान हो सकता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल तौसीफ आलम ने किया है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:44 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में रोजाना नए नए तेवर और कलेवर देखने को मिल रहे हैं. इसी कड़ी में राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी गई है. दरअसल, यह धमकी असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहे जाने पर किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने दी है. सोमवार को बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के लौचा नया हाट में चुनावी सभा करने पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी खूब दहाड़े और महागठबंधन में उनकी पार्टी को शामिल न किए जाने पर तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा.

तेजस्वी यादव की ओर से असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमें घुसपैठिया बोलते हैं और तेजस्वी चरमपंथी कहता है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लालू परिवार दाढ़ी टोपी को देखकर चरमपंथी कहता है. 

उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव के आगे अपना सर झुका दे, वो चरमपंथी नहीं है. जो लालू परिवार के चौखट पर जाकर भीख मांगे, वो चरमपंथी नहीं है. उन्होंने बहादुरगंज के कांग्रेस प्रत्याशी प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को टारगेट करते हुए कहा, जिसे आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो 17 फीसदी बिहार की जनता को चरमपंथी कहता है.

एआईएमआईएम के बहादुरगंज प्रत्याशी तौसीफ आलम ने असदुद्दीन ओवैसी के समक्ष ही तेजस्वी यादव को धमकी देते हुए खुले मंच से तालिबानी सज़ा का ऐलान कर दिया. उन्होंने तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने तक का धमकी दे दी. इतना ही नहीं, तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को मंच से चारा चोर का बेटा कहकर भी संबोधित किया. 

उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आज 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज बना है. उन्हें आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे. उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे. जुबान संभालकर नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

