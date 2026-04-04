Kishanganj News: अफसर ने अधिकारी को जड़ा ऐसा थप्पड़ कि फट गया कान, दोनों के खिलाफ केस दर्ज

Kishanganj Railway Station: किशनगंज में रेलवे स्टेशन पर दो अधिकारियों के बीच मारमीट का मामला सामने आया है. यहां पर रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद इतना गहरा गया दोनों अधिकारी हाथापाई पर उतर गए.
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Kishanganj News: किशनगंज रेलवे स्टेशन पर सफाई को लेकर विवाद में दो रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक बासुकीनाथ गुप्ता और स्वास्थ्य निरीक्षक लोकेश कुमार सिंह आपस में भीड़ गए. दोनों के बीच हुई विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. घटना के बाद दोनों अधिकारी किशनगंज जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है. जीआरपी थाना अध्यक्ष ने दोनों अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.
गौरतलब है कि स्वास्थ्य निरीक्षक बासुकीनाथ गुप्ता ने अपने सहकर्मी लोकेश कुमार सिंह पर आरोप लगाया कि स्टेशन की सफाई की व्यवस्था को लेकर उनके ऊपर उस वक्त हमला कर दिया जब वो ऑन डियूटी थे.
लोकेश कुमार सिंह ने उनके कान पर कई जोरदार तमाचे जड़ दिए, जिससे उनके कान का पर्दा फट गया. जबकि, लोकेश कुमार सिंह भी अपने शिकायत में बासुकीनाथ गुप्ता पर पिटाई करने का लिखित शिकायत दर्ज किया है.
जीआरपी थाना अध्यक्ष रामवचन सिंह ने कहा कि दोनों अधिकारी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया था. दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. अनुसंधान के बाद जो तथ्य सामने आयेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
रिपोर्ट: अमित सिंह
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