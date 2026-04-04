Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3165961
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

Kishanganj News: अफसर ने अधिकारी को जड़ा ऐसा थप्पड़ कि फट गया कान, दोनों के खिलाफ केस दर्ज

Kishanganj Railway Station: किशनगंज में रेलवे स्टेशन पर दो अधिकारियों के बीच मारमीट का मामला सामने आया है. यहां पर रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद इतना गहरा गया दोनों अधिकारी हाथापाई पर उतर गए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:02 PM IST

Trending Photos

किशनगंज रेलवे स्टेशन पर दो अधिकारी में मारपीट
किशनगंज रेलवे स्टेशन पर दो अधिकारी में मारपीट

Kishanganj News: किशनगंज रेलवे स्टेशन पर सफाई को लेकर विवाद में दो रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक बासुकीनाथ गुप्ता और स्वास्थ्य निरीक्षक लोकेश कुमार सिंह आपस में भीड़ गए. दोनों के बीच हुई विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. घटना के बाद दोनों अधिकारी किशनगंज जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है. जीआरपी थाना अध्यक्ष ने दोनों अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. 

गौरतलब है कि स्वास्थ्य निरीक्षक बासुकीनाथ गुप्ता ने अपने सहकर्मी लोकेश कुमार सिंह पर आरोप लगाया कि स्टेशन की सफाई की व्यवस्था को लेकर उनके ऊपर उस वक्त हमला कर दिया जब वो ऑन डियूटी थे.

लोकेश कुमार सिंह ने उनके कान पर कई जोरदार तमाचे जड़ दिए, जिससे उनके कान का पर्दा फट गया. जबकि, लोकेश कुमार सिंह भी अपने शिकायत में बासुकीनाथ गुप्ता पर पिटाई करने का लिखित शिकायत दर्ज किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जीआरपी थाना अध्यक्ष रामवचन सिंह ने कहा कि दोनों अधिकारी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया था. दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. अनुसंधान के बाद जो तथ्य सामने आयेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें: मामी के प्यार में पागल था भांजा, दोनों के बीच था अवैध संबंध, फिर युवक ने दे दी जान

TAGS

Kishanganj railway stationBihar News

Trending news

Kishanganj railway station
अफसर ने अधिकारी को जड़ा ऐसा थप्पड़ कि फट गया कान, दोनों के खिलाफ केस दर्ज
Begusarai News
मामी के प्यार में पागल था भांजा, दोनों के बीच था अवैध संबंध, फिर युवक ने दे दी जान
Garhwa News
झारखंड के इस घर में चारों तरफ सिर्फ हड्डी ही हड्डी, नजारा देख दंग रह गए SDM
Garhwa News
झारखंड के इस घर में चारों तरफ सिर्फ हड्डी ही हड्डी, नजारा देख दंग रह गए SDM
Jharkhand news
धनबाद रेल मंडल एक बार फिर बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल, माल ढुलाई में भी अव्वल
Jharkhand news
धनबाद रेल मंडल एक बार फिर बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल, माल ढुलाई में भी अव्वल
Chaibasa Police
दोस्ती में धोखा: पैसों के विवाद में युवक की सुपारी देकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
Chaibasa Police
दोस्ती में धोखा: पैसों के विवाद में युवक की सुपारी देकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
Darbhanga News
दरभंगा सोना लूट कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, STF और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर SSP की मीटिंग, थानेदारों से कहा- काम करो या कार्रवाई के लिए तैयार रहो