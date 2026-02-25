Advertisement
अमित शाह का सीमांचल दौरा: किशनगंज में सुरक्षा और लैंड पोर्ट पर हाई-लेवल मीटिंग, कल अररिया में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री

Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ लैंड पोर्ट और सीमा सुरक्षा पर गहन चर्चा की. 26 फरवरी को वे अररिया में भारत-नेपाल बॉर्डर की लेट्टी चौकी पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:52 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा

Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यक्रम के अनुसार शाम 4 बजकर 52 मिनट पर किशनगंज हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे. हवाई अड्डे पर उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद गृह मंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से 5 बजकर 2 मिनट पर जिला परिषद कार्यालय के समीप स्थित मेंची सभागार पहुंचे. यहां उन्होंने डीजी आईटीबीपी, डीजी एसएसबी, आईबी डायरेक्टर और लैंड पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन जैसे उच्च अधिकारियों के साथ भूमि पतन (लैंड पोर्ट) और सीमा सुरक्षा पर ढाई घंटे तक गहन चर्चा की.

26 फरवरी को अररिया में कार्यक्रम
इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद वे रात 7 बजकर 26 मिनट पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए, जहां छात्रों ने उनके सम्मान में स्वागत गान और नृत्य प्रस्तुत किया. गृह मंत्री का रात्रि विश्राम मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही तय है. अगले दिन 26 फरवरी को सुबह 11 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद गृह मंत्री अररिया के लिए प्रस्थान करेंगे. अररिया में वे भारत-नेपाल बॉर्डर की लेट्टी चौकी पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे.

भारत-नेपाल संबंधी मुद्दों पर बैठक 
अमित शाह 26 फरवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ बैठक कर सुबह ग्यारह बजे अररिया के लिये प्रस्थान करेंगे. जहां अररिया स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमा चौकी लेट्टी में कई कार्यक्रम में भाग लेंगें. जबकि दोपहर डेढ़ बजे से अररिया समाहरणालय में दो घंटे तक सात जिले के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ भारत-नेपाल संबंधी मुद्दों पर बैठक करेंगे. 

27 फरवरी को पूर्णिया में बैठक
वही, दूसरी बैठक दोपहर 03:45 से  04:45 तक वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में भाग लेंगे और शाम पांच बजे पूर्णिया के लिए रवाना होंगे. जहां होटल मेफेयर में रात्रि विश्राम करेंगे. दौरे के अंतिम दिन, यानी 27 फरवरी को पूर्णिया में भारत-नेपाल सीमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर दो चरणों में विस्तृत बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद शाम साढ़े चार बजे गृह मंत्री नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

