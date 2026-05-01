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बरेली में मौलाना तौसीफ की मौत पर बिहार में उबाल, तेजस्वी यादव ने यूपी पुलिस को घेरा, ठाकुरगंज में निकला कैंडल मार्च

किशनगंज के ठाकुरगंज निवासी मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी का शव उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ. परिजनों और राजनीतिक दलों का आरोप है कि ट्रेन में सफर के दौरान असामाजिक तत्वों ने उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 01, 2026, 11:46 PM IST

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बरेली में किशनगंज के मौलाना की संदिग्ध मौत
बरेली में किशनगंज के मौलाना की संदिग्ध मौत

बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के रहने वाले मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी की उत्तर प्रदेश के बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मौलाना का शव बरेली कैंट के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बरामद हुआ. इस खबर के सामने आते ही किशनगंज के लोगों में भारी गुस्सा और दुख है. लोगों का कहना है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी हत्या है. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है और अब न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं.

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को मौलाना तौसीफ बरेली से सीवान आने के लिए ट्रेन (नंबर 04314) के जनरल कोच में सवार हुए थे. ट्रेन में सफर के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया था. उन्होंने बहुत घबराए हुए लहजे में बताया कि कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उनका सामान लूटने की कोशिश कर रहे हैं. मौलाना ने अपनी पत्नी से पुलिस की मदद दिलाने की गुहार भी लगाई थी. लेकिन इस बातचीत के कुछ ही देर बाद उनका फोन बंद हो गया और बाद में उनका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला.

मौलाना को इंसाफ दिलाने के लिए ठाकुरगंज में राजनीति भी तेज हो गई है. यहाँ किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ नजर आए. ठाकुरगंज जामा मस्जिद से लेकर डीडीसी मार्केट तक एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया. इस मार्च में एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, विधायक सरवर आलम, कांग्रेस और राजद के कई बड़े नेता शामिल हुए. पूरा शहर हत्यारों को फांसी दो के नारों से गूंज उठा. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले.

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तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा, यूपी पुलिस पर उठाए सवाल

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया (X) के जरिए दुख और गुस्सा जताया है. उन्होंने लिखा कि नशे में धुत अपराधियों ने मौलाना की पीट-पीटकर हत्या की और शव को ट्रेन से नीचे फेंक दिया. तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी आरोप लगाया कि वह नाम और पहचान देखकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने रेल मंत्रालय और यूपी सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है. साथ ही, उन्होंने बिहार सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की अपील की है.

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कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने सरकार के सामने कुछ मुख्य मांगे रखी हैं. उनका कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पहचान कर गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा, मृतक मौलाना की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को उचित मुआवजा मिले ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा. इस घटना ने एक बार फिर ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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