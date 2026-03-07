पिता को दी मुखाग्नि, 11 दिन बाद दिया UPSC इंटरव्यू: किशनगंज की बेटी जूही ने चुनौतियों को मात दे हासिल की 649वीं रैंक

Kisanganj News: जिंदगी में चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि इंसान हार मानने की सोचना लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दौरान भी हिम्मत से काम लेते हैं. बिहार के किशनगंज जिले के खगड़ा वार्ड की रहने वाली जूही दास ने ठीक ऐसा ही किया. यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में जूही दास ने ऑल इंडिया रैंक 649 हासिल की है. 13 फरवरी 2026 को उनके पिता निबारन दास का निधन हो गया, जो UPSC इंटरव्यू से महज 11 दिन पहले की घटना थी.

पिता की मौत के 11 दिन बाद UPSC इंटरव्यू

जूही दो बहनों है और बड़ी बहन होने से उन्होंने ही खुद अपने पिता को मुखाग्नि दी. दुख के इस सबसे गहरे क्षण में भी जूही ने हिम्मत नहीं हारी. बस 11 दिन बाद, 24 फरवरी को उन्होंने UPSC का इंटरव्यू दिया और आज वह सफलता की मंजिल पर पहुंच गई हैं. जूही के पिता एक छोटी मोटर पार्ट्स की दुकान चलाते थे, जबकि मां अन्निका दास एक न्यायमित्र हैं. घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए जूही ने कभी बड़े कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया. घर बैठे ऑनलाइन नोट्स, सेल्फ-स्टडी और लगन से तैयारी की. यह उनका चौथा प्रयास था. पहले दो बार इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया. इस बार मेहनत रंग लाई. जूही ने किशनगंज के बाल मंदिर स्कूल से मैट्रिक, विशाखापट्टनम से इंटर और कोलकाता से B.Tech की डिग्री हासिल की. शुरू से ही पढ़ाई में तेज, टास्क को समय पर पूरा करने वाली जूही की मेहनत आज फलीभूत हुई है.

सफलता मेहनत और परिवार के सपनों का नतीजा

मां और शिक्षकों का कहना है कि जूही हमेशा से मेहनती और लगनशील रही हैं. उनकी सफलता मेहनत और परिवार के सपनों का नतीजा है. जूही दास की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादा पक्का हो, सपने मजबूत हों और हिम्मत न छूटे, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं.किशनगंज हो या पूरे बिहार और देश. जूही ने साबित कर दिया कि बेटियां सपनों को पूरा करने में किसी से कम नहीं है,जूही आज देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह