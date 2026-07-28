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किशनगंज में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, दो बेटे और दो बेटियां, हर कोई दे रहा बधाई

Kishanganj News: बहादुरगंज प्रखंड के बिरनिया गांव की बहू इस्मत आरा जिसे शादी के दो साल पूरे हुए थे. दो साल बाद भी उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं होने से परिवार के लोगों में मायूसी छा गयी थी. परिवार के लोग संतान की आस में रोज ईश्वर से मन्नतें मांगा करते थे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:10 PM IST
किशनगंज में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, दो बेटे और दो बेटियां, हर कोई दे रहा बधाई
Image Credit: (Photo-AI) किशनगंज में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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