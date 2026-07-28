/किशनगंज में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, दो बेटे और दो बेटियां, हर कोई दे रहा बधाई

राज्य चुनें
किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत बिरनिया गांव की एक महिला ने शहर के एक निजी नर्सिंग होम में एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें दो प्यारी बेटियां और दो नन्हें राजकुमार को महिला ने एक साथ जन्म दिया है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से झूम उठा. वहीं, चिकित्सक का कहना है कि महिला समेत सभी नवजात स्वस्थ्य हैं.
बहादुरगंज प्रखंड के बिरनिया गांव का मामला
दरअसल, जिले के बहादुरगंज प्रखंड के बिरनिया गांव की बहू इस्मत आरा की शादी के दो साल हो गए थे, लेकिन शादी के दो साल पूरे होने के बाद भी उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी. इस वजह से पूरे परिवार के लोगों में मायूसी छा गयी थी. परिवार के लोग संतान की आस में रोज ईश्वर से मन्नतें मांगा करते थे.
किसी चमत्कार से कम नहीं
इस मामले को देखकर हर कोई कह रहा है कि कहते है ना ऊपर वाले के पास देर है, लेकिन अंधेर नहीं है. इस बार अल्लाह ने इस परिवार की सुन ली और परिवार पर चार गुना खुशियों की बरसात कर दी. परिवार की बहू इस्मत आरा ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई. लड़के-लड़कियों की किलकारियों से आज पूरा बिरनिया गांव गूंज उठा. परिवार वाले बता रहे हैं कि ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.
मां और बच्चों दोनों की स्थिति बहुत अच्छी
वहीं, महिला की इलाज कर रही डॉ. सुरैया तरन्नुम ने कहा कि मरीज इस्मत आरा और उनके चारों नवजात शिशु पूरी तरह स्वस्थ हैं. हम उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं. मां और बच्चों दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह