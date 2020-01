क्या है पत्थलगड़ी? जिसका विरोध करने पर झारखंड में हुई 7 लोगों की हत्या

पश्चिमी सिंहभूम: झारखंड (Jharkhand) के पश्चिम सिंहभूम में पत्थलगड़ी (Pathalgadi) का विरोध करने पर सात लोगों की हत्या कर दी गई. माना जा रहा है कि इस घटना को पत्थलगढ़ी समर्थकों द्वारा अंजाम दिया गया है. मृतकों में उपमुखिया जेम्स बूढ़ और अन्य छह ग्रामीण शामिल हैं. साथ ही दो ग्रामीणों के भी गांव से गायब होने की सूचना है.

इस घटना के बाद सूचना के आधार पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है. पुलिस अब तक सर्च ऑपरेशन में 5 शव बरामद कर चुकी है. आपको बता दें कि झारखंड में पत्थलगड़ी उन स्मारकों को कहा जाता है जिसकी शुरुआत इंसानी समाज ने हजारों साल पहले की थी.

Jharkhand Police: Following the standard operating procedure, heavy police force is camping in Gulikera village. Further reinforcements have also been called. Since it is a big tip off, police is taking all necessary measures. https://t.co/oLezHIYsDf

— ANI (@ANI) January 21, 2020