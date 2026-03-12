Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3138287
Zee Bihar JharkhandJH koderma

कोडरमा में ACB का बड़ा धमाका: नकली शराब केस को 'मैनेज' करने पहुंचे दारोगा जी गिरफ्तार, ₹15,000 लेते धराए

Jharkhand News: हजारीबाग ACB ने कोडरमा के चंदवारा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है. नकली शराब पकड़े जाने के मामले में दारोगा ने केस को कमजोर करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:57 PM IST

Trending Photos

कोडरमा में ACB ने रिश्वत लेते दारोगा को किया गिरफ्तार
कोडरमा में ACB ने रिश्वत लेते दारोगा को किया गिरफ्तार

Jharkhand News​: हजारीबाग से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोडरमा के चंदवारा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को 15000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. अब उसे हजारीबाग ले गई है. 11 फरवरी को चंदवारा थाना क्षेत्र के चीलोडीह में पोल्ट्री फार्म के नाम पर नकली शराब बनाने के मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था और वहां से बड़े पैमाने पर नकली शराब बरामद की गई थी. 

पवन कुमार राम को सौंपी गई थी जिम्मेदारी
इस मामले की जांच और अनुसंधान की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को सौंपी गई थी. एसआई पवन कुमार राम ने कांड में शामिल अभियुक्तों के नाम केस से हटाने और मामले को कमजोर करने को लेकर अभियुक्तो से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी. मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जेएलकेएम नेता प्रेम नायक ने इस बात की सूचना मौखिक और लिखित रूप में एसीबी को दी थी.

यह भी पढ़ें: हजारीबाग में हाथियों का तांडव:एक गांव में 6 को कुचला,एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार
एसीबी की ओर तय रणनीति के तहत आज जैसे ही एक लाख रुपए में से पहली किस्त के रूप में 15000 रुपये देने के लिए प्रेम नायक सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम के पास पहुंचे, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा, हजारीबाग

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Koderma Newshazaribagh news

Trending news

Madhepura news
ज्वेलरी दुकान में विवाद के बाद मां-बेटी पर तेजाब से हमला, हालत गंभीर
Koderma News
कोडरमा में ACB का बड़ा धमाका: नकली शराब केस को 'मैनेज' करने पहुंचे दारोगा गिरफ्तार
Jehanabad news
जहानाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद
Motihari News
मोतिहारी में गड्ढे से बाइक निकालने गई JCB, निकलीं 2 बाइक और एक लाश
Mukesh Sahni
मुकेश सहनी का सरकार पर तंज: 'रसोई गैस की किल्लत पर बर्तन न पिटवाने लगे सरकार'
BPSC TRE 4
पटना में BPSC TRE 4 पर बवाल: B.Ed और D.El.Ed 2024-26 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
Gaurav Gogoi
बिहार की गलती से कांग्रेस ने लिया सबक: गठबंधन बचाने गौरव गोगोई पहुंचे रांची
bihar bhumi
विजय कुमार सिन्हा की चेतावनी बेअसर: CO-RO की हड़ताल से अंचल कार्यालयों में सन्नाटा
Deputy CM vijay sinha
विजय सिन्हा का बड़ा रिपोर्ट कार्ड: 100 दिनों में खनन विभाग का कायाकल्प, जानें सब कुछ
Gopalganj news
गोपालगंज की दिव्यांग सोनी कुमारी की बदली किस्मत: मैथिली ठाकुर-सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ