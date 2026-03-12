कोडरमा में ACB का बड़ा धमाका: नकली शराब केस को 'मैनेज' करने पहुंचे दारोगा जी गिरफ्तार, ₹15,000 लेते धराए

Jharkhand News: हजारीबाग ACB ने कोडरमा के चंदवारा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है. नकली शराब पकड़े जाने के मामले में दारोगा ने केस को कमजोर करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी.
Jharkhand News: हजारीबाग से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोडरमा के चंदवारा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को 15000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. अब उसे हजारीबाग ले गई है. 11 फरवरी को चंदवारा थाना क्षेत्र के चीलोडीह में पोल्ट्री फार्म के नाम पर नकली शराब बनाने के मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था और वहां से बड़े पैमाने पर नकली शराब बरामद की गई थी.
पवन कुमार राम को सौंपी गई थी जिम्मेदारी
इस मामले की जांच और अनुसंधान की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को सौंपी गई थी. एसआई पवन कुमार राम ने कांड में शामिल अभियुक्तों के नाम केस से हटाने और मामले को कमजोर करने को लेकर अभियुक्तो से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी. मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जेएलकेएम नेता प्रेम नायक ने इस बात की सूचना मौखिक और लिखित रूप में एसीबी को दी थी.
रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार
एसीबी की ओर तय रणनीति के तहत आज जैसे ही एक लाख रुपए में से पहली किस्त के रूप में 15000 रुपये देने के लिए प्रेम नायक सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम के पास पहुंचे, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.
