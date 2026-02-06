Advertisement
टिकट से लेकर खाने रहने तक की टेंशन खत्म! IRCTC की इस ट्रेन से करें 9 दिनों की यादगार धार्मिक यात्रा

Bharat Gaurav Train Ticket Booking: भारतीय रेल मंत्रालय और IRCTC ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात दी है. आगामी 11 मार्च को बिहार के भागलपुर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन अपनी विशेष यात्रा पर रवाना होगी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:32 PM IST

IRCTC की इस ट्रेन से करें 9 दिनों की यादगार धार्मिक यात्रा (File Photo)
Bharat Gaurav Train: देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी की ओर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी. 11 मार्च बिहार के भागलपुर से खुलेगी और कोडरमा से सटे बिहार के गयाजी और उत्तर प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों का भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात के 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के साथ अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर का दर्शन पर्यटकों को कराएगी. 

भारतीय रेलवे इसके लिए एक आकर्षक पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय की ओर से 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. एक साथ देश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और उनका अनुभव हासिल कर सके, इसी मद्देनजर इस पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की गई है. 

आईआरसीटीसी के सहायक महाप्रबंधक मोइनक दत्त और एरिया मैनेजर अरविंद चौधरी ने बताया कि 9 दिनों की इस यात्रा के लिए आकर्षक टूर पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें ट्रेन की कन्फर्म टिकट से लेकर आने जाने, ठहरने और खाने पीने की तमाम सुविधाएं पर्यटकों को दी जाएगी. 

उन्होंने कहा कि यह ट्रेन भारतीय संस्कृत और धार्मिक धरोहरों को प्रदर्शित करने का एक बेहतर माध्यम है, जिसके जरिए हर उम्र के लोगो को टूर पैकेज के तहत हर तरह की सुविधा मिलेगी. इस पैकेज में लोग उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, द्वारिका के नागेश्वर, सोमनाथ और अक्षरधाम मंदिर का भी दर्शन कराया जाएगा.

रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा

