एक भारत-श्रेष्ठ भारत: 7 रात और 8 दिनों में पूरा होगा धार्मिक सफर, पटना और गया समेत इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

रेल मंत्रालय और IRCTC भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है. त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अलावा शिरडी सांई बाबा मंदिर समेत अन्य दार्शिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे.
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देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रेल मंत्रालय और IRCTC की ओर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत 28 मार्च से महाराष्ट्र ज्योर्तिलिंग दर्शन के साथ शिरडी साई दर्शन कराया जाएगा. यह ट्रेन धनबाद से खुलेगी जो गोमो, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गयाजी, तिलैया, राजगीर, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकते हुए त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अलावा शिरडी सांई बाबा मंदिर, शनि शिंगणापुर मंदिर और अजंता एलोरा गुफाओं का भ्रमण कराएगा.
रेल मंत्रालय की ओर से सब्सिडी
इसके लिए एक आकर्षक पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है. तीन अलग-अलग श्रेणी में लोग यात्रा कर सकते हैं. एक साथ देश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और उनका अनुभव हासिल कर सके, इसी मद्देनजर इस पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की गई है. आईआरसीटीसी ईस्ट जोन के सहायक महाप्रबंधक मोइनक दत्त ने बताया कि यह यात्रा 7 रात और 8 दिनों का होगा. ट्रेन से सफर के अलावा मंदिरों के दर्शन, ठहरने के लिए होटल और खाने-पीने का इंतेजाम आईआरसीटीसी के द्वारा ही किया जाएगा.
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मेडिकल टीम भी रहेगी मौजूद
साइट सीन के लिए वाहन की व्यवस्था भी इसी टूर पैकेज में शामिल है. आईआरसीटीसी के चीफ सुपरवाइजर दीपांकर मन्ना ने बताया कि ट्रेन के हर कोच में फर्स्टएड बाक्स के अलावा एक मेडिकल टीम भी रहेगी. लोग इस ट्रेन में सफर के लिए पैकेज कोड के साथ आनलाइन बुकिंग करा सकते हैं. 10 या 10 से अधिक ग्रुप टिकट पर प्रति यात्री 600 रुपये की छूट भी दी जाएगी. यह यात्रा 28 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलने वाली है.
रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा