आदिम जनजाति के 10 बच्चों बरामद, श्राद्ध कार्यक्रम में होने गए थे शामिल, जानिए पूरा मामला

Koderma News: कोडरमा के बिरहोर टोला से एक साथ लापता हुए आदिम जनजाति के 10 बच्चों को कोडरमा पुलिस ने सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:48 PM IST

Koderma Police: कोडरमा जिले के जयनगर थानाक्षेत्र के गडियाई (खरपोका) बिरहोर टोला से एक साथ लापता हुए आदिम जनजाति के 10 बच्चों को कोडरमा पुलिस ने सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है. दरअसल 1 फरवरी को गांव के करीब 70 लोग परसाबाद में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां से सभी बड़े लोग वापस लौट आए, लेकिन 10 बच्चे घर नहीं लौटे. 

इस मामले में 6 फरवरी को जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में आठ विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर, सशस्त्र बल और तकनीकी शाखा के जवानों को शामिल किया गया. 

टीमों ने गया से आसनसोल और रांची तक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाट-बाजार और होटल-ढाबों में सघन खोजबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही सोशल मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया. इसके अलावे GRP, RPF, CWC और विभिन्न राज्यों के एनजीओ से लगातार संपर्क बनाए रखा. 

इसी दौरान कोडरमा पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ बच्चे गयाजी (बिहार) में मिले हैं, जिसके बाद कोडरमा पुलिस टीम बाल गृह पहुंची और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के समन्वय से पहचान कर सभी बच्चों को सुरक्षित कोडरमा लाया गया. अब उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर परिजनों को सौंपा जाएगा, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में खुशी और राहत का माहौल है.

रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा

यह भी पढ़ें: साथ नाचते थे...साथ मरेंगे! सहरसा में 4 दोस्तों ने एक साथ खाया जहर, 2 की मौत

