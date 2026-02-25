होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल, स्वास्थ्य और स्वरोजगार का संगम

कोडरमा: होली नजदीक आने के साथ ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में कोडरमा जिले के लोचनपुर में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की नई कहानी सामने आई है. यहां की कुछ महिलाओं ने इस बार बाजार के केमिकल युक्त रंगों को टक्कर देने के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों और फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं. यह हर्बल गुलाल न केवल सुरक्षित है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा जरिया बन गया है.

लोचनपुर की इन महिलाओं का कहना है कि यह गुलाल पूरी तरह इको फ्रेंडली है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला. इस हर्बल गुलाल की खासियत यह है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है. हर्बल गुलाल बनाने में इन सामानों का इस्तेमाल किया गया है:

हरा रंग: पालक और करी पत्ते से हरा रंग बनाया गया है.

पीला रंग: कच्ची हल्दी

लाल और गुलाबी: चुकंदर (बीट) का जूस

नारंगी: गेंदा के फूल.

नीला: जैस्मिन के फूल.

इस काम से जुड़े हैं तीन महिला मंडल

रिश्ता महिला मंडल, सहेली महिला मंडल और पार्वती महिला मंडल इस मुहिम को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं. छोटी सी पूंजी से शुरू हुआ यह कारोबार अब बड़े बाजार की ओर बढ़ता दिख रहा है. इन मंडलों से जुड़ीं रिंकी देवी और सुनीता देवी जैसी महिलाओं का कहना है कि वे पहली दफा इतने बड़े स्तर पर यह काम कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि गुलाल की बढ़ती मांग से उनका उत्साह दोगुना हो गया है.

प्रशासन का सहयोग

कोडरमा के डीसी ऋतुराज इस पहले की खूब सराहना करते हैं. उनका कहना है कि महिलाओं को रोजगार के लिए सशक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इन गुलालों की बिक्री के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सके.

रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा