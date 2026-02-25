Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3122143
Zee Bihar JharkhandJH koderma

होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल, स्वास्थ्य और स्वरोजगार का संगम

Holi 2026: कोडरमा के लोचनपुर में महिलाओं ने इस होली पर केमिकल फ्री हर्बल गुलाल बनाने की पहल की है. पालक, हल्दी, चुकंदर और फूलों से तैयार यह इको-फ्रेंडली गुलाल सुरक्षित होने के साथ महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन गया है. रिश्ता, सहेली और पार्वती महिला मंडल मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं. प्रशासन भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:22 PM IST

Trending Photos

होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल, स्वास्थ्य और स्वरोजगार का संगम
होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल, स्वास्थ्य और स्वरोजगार का संगम

कोडरमा: होली नजदीक आने के साथ ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में कोडरमा जिले के लोचनपुर में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की नई कहानी सामने आई है. यहां की कुछ महिलाओं ने इस बार बाजार के केमिकल युक्त रंगों को टक्कर देने के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों और फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं. यह हर्बल गुलाल न केवल सुरक्षित है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा जरिया बन गया है. 

लोचनपुर की इन महिलाओं का कहना है कि यह गुलाल पूरी तरह इको फ्रेंडली है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला. इस हर्बल गुलाल की खासियत यह है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है. हर्बल गुलाल बनाने में इन सामानों का इस्तेमाल किया गया है: 

हरा रंग: पालक और करी पत्ते से हरा रंग बनाया गया है. 
पीला रंग: कच्ची हल्दी
लाल और गुलाबी: चुकंदर (बीट) का जूस
नारंगी: गेंदा के फूल.
नीला: जैस्मिन के फूल.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मोदी सरकार का बिहार को बड़ा तोहफा: पुनारख-किउल रेल लाइन प्रोजेक्ट को ₹2,268 करोड़

इस काम से जुड़े हैं तीन महिला मंडल
रिश्ता महिला मंडल, सहेली महिला मंडल और पार्वती महिला मंडल इस मुहिम को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं. छोटी सी पूंजी से शुरू हुआ यह कारोबार अब बड़े बाजार की ओर बढ़ता दिख रहा है. इन मंडलों से जुड़ीं रिंकी देवी और सुनीता देवी जैसी महिलाओं का कहना है कि वे पहली दफा इतने बड़े स्तर पर यह काम कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि गुलाल की बढ़ती मांग से उनका उत्साह दोगुना हो गया है. 

प्रशासन का सहयोग
कोडरमा के डीसी ऋतुराज इस पहले की खूब सराहना करते हैं. उनका कहना है कि महिलाओं को रोजगार के लिए सशक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इन गुलालों की बिक्री के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सके.

रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा

TAGS

Holi 2026Jharkhand news

Trending news

Holi 2026
होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल
Bihar News
मुंगेर में 'सुपर दादी' ने बचाई दो मासूमों की जान: शोर मचाया तो केमिकल छिड़ककर फरार
Jharkhand news
वंदे भारत की चपेट में आया पूरा परिवार: पाकुड़ में पति-पत्नी और बच्ची की दर्दनाक मौत
Bihar News
मोदी सरकार का बिहार को बड़ा तोहफा: पुनारख-किउल रेल लाइन प्रोजेक्ट को ₹2,268 करोड़
Bihar News
अनंत सिंह के समर्थक को पीटने के केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 8 पर FIR दर्ज
patna news
पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में गुंडागर्दी: ABVP प्रत्याशी अनुष्का कुमारी को रेप की धमकी
chatra air ambulance crash
पटना के सचिन मिश्रा की मौत, बीमार मां से मिलने की थी आखिरी ख्वाहिश
Jharkhand news
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: दो परिवारों का बुझ गया चिराग, लातेहार और चतरा में पसरा मातम
Jharkhand news
झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध मौत
amit shah
आज से तीन दिन तक बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह