Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, मेन्स एसोसिएशन ने की न्यायिक जांच की मांग

Jharkhand News: कोडरमा के चंदवारा स्थित पुलिस लाइन में निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम ने दो दिन पहले सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली, वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आत्महत्या से पहले मृतक जवान मंसूर आलम ने डोमचांच थाना प्रभारी ओमप्रकाश और जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. मृतक का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन पहुंचने के बाद मृतक के परिजन, पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने इस मामले की न्यायिक जांच करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की है.

4 महीने में दूसरी बार सस्पेंड

पुलिस लाइन मैदान में पुलिस सम्मान के साथ मृतक जवान को श्रद्धांजलि दी गई और उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर प्रार्थना भी की गई. इस दौरान मृतक पुलिस जवान के परिजन भी मौजूद रहे. इस मामले को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा के बाद एसपी से मुलाकात की. आयोग के सदस्य बरकत अली ने इस मामले में आरोपी बनाए गए डोमचांच और जयनगर थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है. मृतक जवान 4 महीने में दूसरी बार सस्पेंड किया गया था और पिछले तीन महीने से सस्पेंशन की अवधि में पुलिस लाइन में था.

सल्फास खाकर की आत्महत्या

इस दौरान 3 महीने से उसे आधा वेतन भी नहीं मिल रहा था. सस्पेंशन की अवधि में ही उसने दो दिन पूर्व पुलिस लाइन में सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पूर्व मृतक जवान ने एक वीडियो बयान जारी कर डोमचांच और जयनगर थाना प्रभारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने मामले की जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को हर सम्भव मदद का भरोसा दिया है. इधर मामले को लेकर कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.