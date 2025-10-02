Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2945238
Zee Bihar JharkhandJH koderma

Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, मेन्स एसोसिएशन ने की न्यायिक जांच की मांग

Jharkhand News: कोडरमा के चंदवारा स्थित पुलिस लाइन में निलंबित पुलिस जवान ने दो दिन पहले आत्महत्या कर ली. मृतक जवान 4 महीने में दूसरी बार सस्पेंड किया गया था और पिछले तीन महीने से सस्पेंशन की अवधि में पुलिस लाइन में था. 

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:14 PM IST

Trending Photos

Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या
Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या

Jharkhand News: कोडरमा के चंदवारा स्थित पुलिस लाइन में निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम ने दो दिन पहले सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली, वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आत्महत्या से पहले मृतक जवान मंसूर आलम ने डोमचांच थाना प्रभारी ओमप्रकाश और जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. मृतक का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन पहुंचने के बाद मृतक के परिजन, पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने इस मामले की न्यायिक जांच करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की है. 

4 महीने में दूसरी बार सस्पेंड 

पुलिस लाइन मैदान में पुलिस सम्मान के साथ मृतक जवान को श्रद्धांजलि दी गई और उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर प्रार्थना भी की गई. इस दौरान मृतक पुलिस जवान के परिजन भी मौजूद रहे. इस मामले को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा के बाद एसपी से मुलाकात की. आयोग के सदस्य बरकत अली ने इस मामले में आरोपी बनाए गए डोमचांच और जयनगर थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है. मृतक जवान 4 महीने में दूसरी बार सस्पेंड किया गया था और पिछले तीन महीने से सस्पेंशन की अवधि में  पुलिस लाइन में था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जहानाबाद में डीएम और एसपी ने निकाला संयुक्त मार्च, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

सल्फास खाकर की आत्महत्या

इस दौरान 3 महीने से उसे आधा वेतन भी नहीं मिल रहा था. सस्पेंशन की अवधि में ही उसने दो दिन पूर्व पुलिस लाइन में सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पूर्व मृतक जवान ने एक वीडियो बयान जारी कर डोमचांच और जयनगर थाना प्रभारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.  इस मामले को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने मामले की जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को हर सम्भव मदद का भरोसा दिया है. इधर मामले को लेकर कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Koderma News

Trending news

Bihar politics
विजयादशमी पर JDU ने AI वीडियो से लालू यादव पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवार
# Bihar news
नहीं थम रहा 'आई लव मोहम्मद' विवाद, मोतिहारी में दिखा पोस्टर
Jehanabad news
जहानाबाद में डीएम और एसपी ने निकाला संयुक्त मार्च, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
bihar chunav 2025
15 साल से JDU का कब्जा, फिर भी बाढ़ और खराब सड़कों से त्रस्त है निर्मली
bihar chunav 2025
BJP ने तेजस्वी-राहुल को बताया 'कलयुग का रावण', RJD ने बोला तीखा हमला
Babubarhi Assembly Seat
मधुबनी का अहम विधानसभा सीट है बाबूबरही, कृषि पर निर्भर अधिकांश आबादी
Vijay Chaudhary
बिहार में अब रामराज, विजय चौधरी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना
Mahatma Gandhi Jyanti
Dhanbad: महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि
Bihar News
Bihar News: वन विभाग ने मानवता को किया शर्मसार!
bihar chunav 2025
बिस्फी विधानसभा सीट पर सियासी घमासान, क्या भाजपा दोहरा पाएगी अपनी जीत?
;