Jharkhand News: दिल्ली के बाद अब कोडरमा से भी गायब हो रहे बच्चे, एक सप्ताह के अंदर 10 बच्चे हुए लापता, नहीं मिला कोई सुराग

Koderma News: कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र से पिछले 1 सप्ताह के अंदर 10 बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं. पुलिस को इनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. लापता बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:05 PM IST

कोडरमा से 10 बच्चे गायब
Koderma News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने से कोहराम मचा हुआ है. इस खबर ने लोगों को डरा दिया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा है कि बच्चों के लापता होने या अपहरण के मामलों में किसी भी प्रकार के संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है. पुलिस ने लोगों से अफवाहें पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. वहीं अब इसी तरह की खबर झारखंड के कोडरमा जिला से सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के गड़ीयाई बिरहोर टोला से पिछले 1 सप्ताह से 10 बच्चे लापता है, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

जानकारी के मुताबिक, कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के गड़ीयाई बिरहोर टोला से पिछले 1 सप्ताह से 10 बिरहोर बच्चे लापता है, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. एक सप्ताह बीतने के बाद भी बच्चों के नहीं मिलने से परिजन मायूस है और उनकी चिंता बढ़ने लगी है. 1 फरवरी को इस बिरहोर टोला के 10 बच्चे परसाबाद में भोज खाने की बात कह कर घर से निकले थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे हैं. फिलहाल अब पुलिस मामले की छानबीन में जुड़ गई है और बच्चों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. 

बता दें कि बच्चे 1 फरवरी से लापता हैं, लेकिन बच्चों के परिजनों ने तीन दिनों के बाद मुखिया को सूचना दी. इसके बाद मुखिया के द्वारा मामले की जानकारी प्रखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दी गई. इसके बाद आज (शनिवार, 07 फरवरी) डीएसपी दिवाकर कुमार के नेतृत्व में कई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लापता बच्चों के परिजनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं.

उधर कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी खबरें आने लगीं कि दिल्‍ली में लोगों के गायब होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. गायब होने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं भी श‍ामिल हैं. अब दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि कुछ तथाकथित रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट पेड प्रमोशन के जरिए ये खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता में डर और घबराहट पैदा करना है. 

रिपोर्ट- गजेंद्र सिन्हा

Koderma News

