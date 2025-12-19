नए साल में नया एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार कोडरमा का तिलैया डैम, वोटिंग के साथ उठा सकेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ

Tilaiya Dam in Kodarma: कोडरमा के लोगों के लिए नए साल का मजा और दोगुना हो गया है, क्योंकि तिलैया डैम तैयार है. इस बार यहां मुख्य आकर्षण का केंद्र फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है. घूमने के साथ-साथ स्वादिष्ट खाना और वोटिंग आपके नए साल की शुरुआत में चार-चांद लगा देगा.
Tilaiya Dam in Kodarma: साल 2025 खत्म होने में अब कम दिन ही बचे है. इस साल की विदाई और नए साल के आगमन के जश्न को लेकर कोडरमा का तिलैया डैम नए फ्लेवर के साथ तैयार है. वॉटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इस बार यहां आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है. प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच बसे कोडरमा का तिलैया डैम लगातार पर्यटक और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है. प्राकृतिक नजारे के साथ-साथ यहां वोटिंग लोगों की पहली पसंद होती है.
वोटिंग के साथ-साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ
इस वर्ष वोटिंग के साथ-साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी पानी में तैरने वाला रेस्टोरेंट का एक अनोखा अनुभव यहां आने वाले पर्यटक और सैलानियों को मिलेगा. यानी लजीज व्यंजनों के साथ बोटिंग का मजा. फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अलावे तिलैया डैम के इस क्षेत्र में स्पीड बोट, पैडल बोट, साइकिल बोट और कार बोट के साथ लोगों को वॉटर एडवेंचर की भी सौगात दी जा रही है. यहां आने वाले पर्यटक पिकनिक मनाने के साथ-साथ सैर-सपाटे और वोटिंग के अनोखे अनुभव से रूबरू होते हैं. पर्यटक भी मानते हैं की प्रकृति को इससे ज्यादा करीब से देखने का अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता.
तिलैया डैम को सजाने-संवारने के लिए 34 करोड रुपए आवंटित
प्राकृतिक वादियों के बीच बसे कोडरमा के तिलैया डैम को सजाने-संवारने के लिए जहां केंद्र सरकार की ओर से जहां 34 करोड रुपए आवंटित किए गए है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के प्रयास से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है. ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि तिलैया डैम को जोड़ते हुए आसपास बिहार-झारखंड के पर्यटक स्थलों को कनेक्ट करते हुए ऐसा सर्किट बनाया जा सके, ताकि लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक स्थलों का मजा ले सके. सैकड़ों एकड़ में फैले कोडरमा के तिलैया डैम के जर्रे-जर्रे में प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी पड़ी है. अब यहां पर मल्टीपरपस पार्क, वॉटर एडवेंचर और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के जरिए पर्यटकों को नई सौगात दी जा रही है, जो प्रकृति को करीब से देखने का अनुभव अपने आप में अनोखा है.
रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा