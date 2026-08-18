/लखीसरायः यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरी, हादसे में 10 कांवरिए घायल

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लखीसराय से एक बड़ी खबर आ रही है. यहां तेतरहाट थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के समीप अनियंत्रित बस सड़क से नीचे उतर गई. इस घटना में दस कांवरिए जख्मी हो गए. घटना के सूचना के बाद तेतरहाट थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के सदर सदर अस्पताल भेज दिया है. सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है. बताया जाता है कि सभी कावंरिया पटना जिला के नौबतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बस में सवार होकर देवघर से पटना वापस लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि तेतरहाट थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के पास बस अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क नीचे उतर गई.
घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही डीएम शैलेन्द्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना. डीएम-एसपी ने घटना को लेकर बताया कि सभी सुरक्षित हैं, जो जख्मी हैं, उनका इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अन्य जो कांवरिया बस में मौजूद हैं, उन्हें लखीसराय में ही ठहराया गया है.
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