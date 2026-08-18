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लखीसरायः यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरी, हादसे में 10 कांवरिए घायल

Lakhisarai Road Accident: लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के समीप अनियंत्रित बस सड़क से नीचे उतर गई. इस घटना में दस कांवरिए जख्मी हो गए. सभी घायलों को इलाज के सदर सदर अस्पताल भेज दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:21 AM IST
लखीसरायः यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरी, हादसे में 10 कांवरिए घायल
Image Credit: लखीसरायः यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरी, हादसे में 10 कांवरिए घायल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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