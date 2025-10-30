Advertisement
Amit Shah Rally: 'लालू यादव ने बिहार को अपराध का अड्डा बनाया था...', RJD पर अमित शाह का जोरदार अटैक

Amit Shah Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन के मेनिफेस्टो को झूठा बताया. लखीसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आपका एक एक वोट बिहार में जंगलराज को रोकने के लिए है. उन्होंने कहा कि लालू-राबड़ी ने तो जो किया सो किया, इनके बड़े मियां राहुल गांधी ने भी करोड़ों के घोटाले किए हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:50 PM IST

Amit Shah Lakhisarai Rally: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार (30 अक्टूबर) को लगातार दूसरे दिन बिहार में चुनावी प्रचार मैदान में उतरे. उन्होंने लखीसराय में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद शासनकाल को जंगलराज बताते हुए जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस बिहार को लालू यादव ने अपराध का अड्डा बनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे जंगलराज से बाहर निकालकर विकास का पर्याय बना रहे हैं. उन्होंने लखीसराय में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 के पहले पूरा बिहार जंगलराज की चपेट में था. तब अपहरण होता था और खून बहाया जाता था. इस चुनाव में आपका एक-एक वोट नक्सलवाद, आतंकवाद और जंगलराज समाप्त करने के लिए होगा.

उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकसित बिहार बनाने का चुनाव है. उन्होंने कहा कि 06 नवंबर को मतदान है. आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है. लेकिन आप ऐसा सोचकर बटन मत दबाना कि आपके वोट से कोई विधायक या मंत्री बनेगा, बल्कि आप ये सोचकर वोट दीजिएगा कि आपका एक-एक वोट सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार को विकसित बनाने के लिए है. आपका एक-एक वोट जंगलराज को रोकने के लिए है. उन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण बाबू की चर्चा करते हुए कहा कि कृष्ण बाबू ने ही 14 साल तक बिहार के विकास की नींव रखने का काम किया और श्रीकृष्ण बाबू के समय में ही बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक राज्य बना, जिसे आगे चलकर लालू-राबड़ी ने जंगलराज से बर्बाद कर दिया.

उन्होंने लखीसराय के सिंदूर और गुलाल की चर्चा करते हुए कहा कि लखीसराय का जो सिंदूर है, वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं-बहनों के सौभाग्य का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में मारे गए यात्रियों की मौत का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, उसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम देकर हमारी माताओं-बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुधवार के एक बयान की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते-करते छठी मईया का अपमान कर दिया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता छठी मईया के अपमान का बदला जरूर लेगी. उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर बनाने की भी चर्चा की.

