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Bihar Bad Weather: पटना, बांका, नवादा और लखीसराय..., ठनका से 13 लोगों की मौत, कई घायल

Bihar Weather: मंगलवार (11 अगस्त) को नवादा, बांका, लखीसराय और जमुई में ठनका गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर जख्मी हुए हैं. इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:09 AM IST
Bihar Bad Weather: पटना, बांका, नवादा और लखीसराय..., ठनका से 13 लोगों की मौत, कई घायल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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