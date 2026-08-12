Bihar Bad Weather: पटना, बांका, नवादा और लखीसराय..., ठनका से 13 लोगों की मौत, कई घायल

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बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र ने बिहार के मौसम का मिजाज फिर बदल दिया है. मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार (12 अगस्त) को प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान कई जिलों में ठनका गिरने की आशंका जताते हुए लोगों को सावधान किया गया है. खराब मौसम की वजह से मंगलवार (11 अगस्त) को राज्य के कई जिलों में आसमान से मौत बरसी. राजधानी पटना समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
जानकारी के मुताबिक, नवादा, बांका, लखीसराय और जमुई में ठनका गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर जख्मी हुए हैं. अचानक बरपी इस आफत ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया. बांका के सुईया थाना क्षेत्र के बोड़ा गांव में ठनका गिरने से धान रोपाई कर रही 4 महिलाएं और एक युवक चपेट में आ गए. इस हादसे में तीन महिलाओं की मौत और दो लोग घायल हो गए. इसी तरह से बौसी थाना क्षेत्र के कैरी गांव में 50 वर्षीय सुफयाना खातून और बौसी नगर के सिराय में 70 वर्षीय सुरेश यादव की वज्रपात से मौत हो गई.
लखीसराय में आकाशीय बिजली ने तीन लोगों की जिंदगी छीन ली, जबकि जमुई में भी एक व्यक्ति की मौत की खबर है. लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र के शिवडीह और बन्नूबगीचा थाना क्षेत्र के पांचवीघा बहियार में ये दर्दनाक हादसे हुए. नवादा में पिछले 12 घंटे के दौरान वज्रपात ने छह परिवारों पर कहर बरपाया. रजौली थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में धान की रोपनी के दौरान एक ही गांव के तीन मजदूर ठनका की चपेट में आ गए. मृतकों की पहचान मधेशरा गांव निवासी राजेंद्र मांझी , मनी मांझी और इंद्रजीत मांझी के रूप में हुई है.
इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है. सीएम सम्राट ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को तत्काल चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.