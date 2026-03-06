बिहार की बेटियों का UPSC में जलवा: औरंगाबाद की मोनिका को 16वीं रैंक, लखीसराय की दो महिला अफसरों ने भी गाड़ा सफलता का झंडा

UPSC Result 2025: लखीसराय जिले से एक गर्व की खबर सामने आई है। जिले में कार्यरत दो महिला पदाधिकारियों ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. अवर निर्वाचन पदाधिकारी स्मृति आनंद ने अखिल भारतीय रैंक 368 हासिल की, वहीं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रुचि सिंह ने 171वीं रैंक प्राप्त की. जैसे ही उनकी सफलता की खबर जिले में आई, पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल बन गया. डीएम मिथिलेश मिश्र ने दोनों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से कोई भी व्यक्ति देश की कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकता है.

महिला अधिकारियों का प्रेरणादायक प्रदर्शन

स्मृति आनंद और रुचि सिंह ने UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले की बेटियों के लिए एक प्रेरक उदाहरण पेश किया है. दोनों ने अपनी मेहनत और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया. उनके प्रदर्शन से जिले की छात्राओं और युवतियों को बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने की प्रेरणा मिलेगी. जिला प्रशासन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गईं.

औरंगाबाद की मोनिका ने 16वीं रैंक से रौशन किया जिला

औरंगाबाद की बेटी मोनिका ने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय 16वीं रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया. सत्येंद्र नगर निवासी इंजीनियर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव की बेटी मोनिका ने 2016 में IIT गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया. लेकिन समाज सेवा के अपने सपने ने उसे यूपीएससी की ओर प्रेरित किया.

संघर्ष और सफलता की कहानी

मोनिका ने 2022 में BPSC परीक्षा में महिला कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया और सामान्य कैटेगरी में छठा स्थान. 2024 में यूपीएससी क्लियर करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से चूक गईं. इस बार 2026 में उन्होंने यूपीएससी में 16वीं रैंक हासिल कर अपना सपना पूरा किया. उनकी इस उपलब्धि से पूरे औरंगाबाद में खुशी की लहर है और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया.

रिपोर्ट: राज किशोर (लखीसराय), मनीष कुमार, औरंगाबाद