Bihar First Phase Voting: डिप्टी CM विजय सिन्हा पर हुआ हमला, गाड़ी पर फेका गया गोबर और चप्पल, राजद कार्यकर्ताओं पर आरोप

Vijay Sinha Convoy Attack: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर हमला किए जाने की खबर सामने आई है. डिप्टी सीएम ने इसका आरोप राजद कार्यकर्ताओं पर लगाया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ऐसे लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.
Trending Photos
Attack On Vijay Sinha Convoy: बिहार चुनाव में आज (गुरुवार, 06 नवंबर) प्रदेश की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है. इस चरण में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट लखीसराय पर भी मतदान जारी है. इस दौरान लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, यहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर कुछ असमाजिक तत्वों ने हमला किया है. जानकारी के अनुसार, डिप्टी सीएम की गाड़ी पर कुछ लोगों ने गोबर और चप्पल फेंके. लोगों के भारी विरोध के बाद काफिले को पीछे हटना पड़ा. इस घटना पर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जताई है और राजद कार्यकर्ताओं पर हमला करने का सीधा आरोप लगाया है. डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है. एनडीए की सरकार में ऐसे उपद्रवियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी.
डिप्टी सीएम के गृहक्षेत्र में ही उनके काफिले पर हमला होना, बड़ी घटना माना जा रहा है. इस घटना पर विजय सिन्हा ने काफी नाराजगी जताई है. इस घटना पर विजय सिन्हा ने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं. मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका. मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं. यही नहीं मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया. डिप्टी सीएम ने कहा कि ये आरजेडी की गुंडागर्दी है. ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनडीए अब इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने वाला है.
ये भी पढ़ें- Bihar Chunav LIVE Updates: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, राजद समर्थकों ने घेरी गाड़ी, फेंकी चप्पल
बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!