बिहार में नक्सली प्रतिरोध दिवस से पहले अलर्ट, मुंगेर-जमुई-लखीसराय में सुरक्षा कड़ी

नक्सलियों द्वारा 23 नवंबर को प्रतिरोध दिवस घोषित किए जाने के बाद बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मुंगेर, जमुई और लखीसराय के जंगलों में तड़के से संयुक्त सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया. सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और बिहार पुलिस की टीमें लगातार जंगलों में घूमकर किसी भी संभावित नक्सली गतिविधि पर नजर रख रही हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:15 PM IST

बिहार में नक्सली प्रतिरोध दिवस से पहले अलर्ट
बिहार में नक्सली प्रतिरोध दिवस से पहले अलर्ट

23 नवंबर को नक्सलियों द्वारा घोषित देशव्यापी प्रतिरोध दिवस को देखते हुए बिहार में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता और बढ़ा दी है. यह घोषणा छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर 18 नवंबर को हुए एनकाउंटर के बाद की गई थी, जिसमें कुख्यात नक्सली कमांडर माडमी हिड़मा सहित छह नक्सली मारे गए थे. इसके बाद राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

शनिवार तड़के करीब 5 बजे से मुंगेर, जमुई और लखीसराय की सीमावर्ती जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. धरहरा, लड़ैयाटांड़, खड़गपुर और आसपास के कई इलाकों में सुरक्षा बल लगातार घूमकर हर संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रहे हैं. धरहरा थाना क्षेत्र के बरमन्नी, बरमसिया, बिलोखर, करैली, खोपावर, सतघरवा, सखोल, गौरैया, न्यू पैसरा, मथुरा, अमरासनी, लठिया कोरासी, बंगालीबांध और पैसरा के जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इसी तरह खड़गपुर थाना क्षेत्र के भीमबांध और कदनी के जंगलों में सुरक्षा बलों की विशेष टीमें लगातार तलाशी कर रही हैं.

जमुई और लखीसराय जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के चोरमारा, अभयपुर, कजरा और चानन के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी की है. यहां सीआरपीएफ, कोबरा/चिता बल, एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमों को तैनात किया गया है. जवान पूरे क्षेत्र में पैदल और वाहन से गश्त कर रहे हैं ताकि नक्सलियों की किसी भी योजना को पहले ही रोक दिया जाए.

एसटीएफ डीएसपी सुनील शर्मा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात है और टीमों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी संदिग्ध आवाजाही की तुरंत जांच की जाए. सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि प्रतिरोध दिवस से पहले नक्सली किसी गतिविधि की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं.

इनपुट- प्रशांत कुमार

Bihar News, Naxal Resistance Day, Munger News, Jamui News, Lakhisarai news

