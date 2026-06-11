/Lakhisarai News: 6 साल पहले ₹146 करोड़ से बने पुल में आई दरारें, मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और पुल की तकनीकी जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी. साथ ही, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पुल को सुरक्षित बनाने के लिए तुरंत मरम्मत का काम शुरू करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके.