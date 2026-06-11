/Lakhisarai News: 6 साल पहले ₹146 करोड़ से बने पुल में आई दरारें, मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

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Lakhisarai News: लखीसराय पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय बाईपास रेल ओवरब्रिज (ROB) में आई दरारों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि लखीसराय की जीवनरेखा माने जाने वाले इस बाईपास ROB का निर्माण महज छह साल पहले लगभग ₹146 करोड़ की लागत से किया गया था.
गुणवत्ता और निर्माण कार्य पर सवाल
हाल ही में पुल के विभिन्न खंडों में दरारें दिखने के बाद इसकी गुणवत्ता और निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव से बात की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए जिम्मेवार ठेकेदार और इंजीनियरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा.
जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और पुल की तकनीकी जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी. साथ ही, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पुल को सुरक्षित बनाने के लिए तुरंत मरम्मत का काम शुरू करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके.
रिपोर्ट: राज किशोर
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