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Lakhisarai News: 6 साल पहले ₹146 करोड़ से बने पुल में आई दरारें, मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Lakhisarai News: लखीसराय में 6 साल पहले ₹146 करोड़ से बने पुल में दरार आ चुकी है. इसे लेकर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए जिम्मेवार ठेकेदार और इंजीनियरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:46 AM IST
Lakhisarai News: 6 साल पहले ₹146 करोड़ से बने पुल में आई दरारें, मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
Image Credit: लखीसराय बाईपास रेल ओवरब्रिज में दरार

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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