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लखीसराय में डिप्टी सीएम का जनता दरबार, फरियादियों की उमड़ी भारी भीड़

लखीसराय में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं. इसमें सबसे अधिक मामले भूमि विवाद के सामने आए. डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें और किसी भी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी न आने दें.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:41 PM IST

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लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को लखीसराय स्थित अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में जिले के कोने-कोने से बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे. सुबह से ही उपमुख्यमंत्री के आवास पर लोगों का तांता लगा रहा. लोग अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को लेकर सीधे मंत्री जी से मिलने पहुंचे थे. डिप्टी सीएम ने एक-एक कर सभी फरियादियों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है. इस दौरान स्थानीय प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे.

जनता दरबार में पहुंचे लोगों में सबसे अधिक संख्या उन लोगों की थी जो भूमि विवाद की समस्याओं से जूझ रहे हैं. चूंकि विजय कुमार सिन्हा खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी हैं, इसलिए लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थीं. जमीन पर अवैध कब्जा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा और भूमि मापी जैसे दर्जनों मामले सामने आए. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर त्वरित कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जमीन से जुड़े मामलों को लटका कर रखना आम जनता के साथ अन्याय है.

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उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि गरीब और लाचार लोगों को अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें. मंत्री ने कहा कि सरकार हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी अधिकारी काम में सुस्ती दिखाएंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम जनता को आश्वस्त किया कि न्याय मिलना उनका अधिकार है और सरकार इसे सुनिश्चित करेगी.

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