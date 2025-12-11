Lakhisarai News: डिप्टी CM के जिले में पुल निर्माण में गड़बड़ी, पिलर में आई दरार... ग्रामीणों में आक्रोश

Lakhisarai News: खबर लखीसराय से है, जहां पुल निर्माण में गंभीर लापरवाही होने का मामला सामने आया है. साढ़े चार करोड़ की लागत से बन रहे पथुआ–बिंद टोल पुल के पिलर में दरार आने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. पुल के पिलर में आई दरार ने पूरे प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है.

यह भी पढ़ें: वन-स्टॉप सॉल्यूशन बनकर उभर रही है ‘उद्योग वार्ता’, निवेश प्रक्रिया को मिली नई गति

बता दें कि इस पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसके संवेदक निशांत कुमार है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण स्थल पर पुल निर्माण से जुड़ी अब तक किसी प्रकार का जानकारी बोर्ड तक नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पूरी तरह नदारद है. लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना निगरानी और मानक का पालन किए ठेकेदार मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में आम जनता को भुगतना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की गुणवत्ता की जांच कराने और मानक के अनुसार निर्माण कार्य करवाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे. फिलहाल पूरा मामला ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर, लखीसराय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!