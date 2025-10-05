Bihar Politics: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दी करोड़ों की सौगात, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

Bihar Politics: विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले लखीसराय जिले को बड़ी सौगात मिली है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास करना और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है.

इस कार्यक्रम के तहत डिप्टी सीएम ने सबसे पहले लगभग 42 करोड़ की लागत से लखीसराय की कृषि उत्पादन बाजार समिति के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कार्य का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि इसके पूरा हो जाने से किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी और कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलेगा.

कार्यक्रम में बड़हिया में आईटीआई कॉलेज की आधारशिला रखी गई. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस कॉलेज से युवाओं को तकनीकी शिक्षा मिलेगी और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. साथ ही टाल विकास कार्यालय की भी शुरुआत की गई ताकि इलाके की जरूरतों के हिसाब से योजनाओं को गति मिल सके.

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई नई सौगातें दी गईं. डुमरी, जैतपुर, जखौर और बालगुदर में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया. डिप्टी सीएम ने कहा कि इन केंद्रों के बन जाने से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच होगी और छोटे-मोटे इलाज के लिए अब उन्हें शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा.

विजय कुमार सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में लखीसराय को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल जिला बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव और हर घर तक विकास की रोशनी पहुंचे.

इनपुट- राज किशोर मधुकर

