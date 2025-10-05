Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2949153
Zee Bihar JharkhandBH lakhisarai

Bihar Politics: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दी करोड़ों की सौगात, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

Bihar Politics: लखीसराय विधानसभा क्षेत्र को चुनाव से पहले बड़ी सौगात मिली. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इनमें 42 करोड़ की लागत से कृषि उत्पादन बाजार समिति का जीर्णोद्धार, आईटीआई कॉलेज और कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों की नींव शामिल रही.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:04 PM IST

Trending Photos

लखीसराय को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सौगात
लखीसराय को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सौगात

Bihar Politics: विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले लखीसराय जिले को बड़ी सौगात मिली है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास करना और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है.

इस कार्यक्रम के तहत डिप्टी सीएम ने सबसे पहले लगभग 42 करोड़ की लागत से लखीसराय की कृषि उत्पादन बाजार समिति के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कार्य का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि इसके पूरा हो जाने से किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी और कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलेगा.

कार्यक्रम में बड़हिया में आईटीआई कॉलेज की आधारशिला रखी गई. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस कॉलेज से युवाओं को तकनीकी शिक्षा मिलेगी और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. साथ ही टाल विकास कार्यालय की भी शुरुआत की गई ताकि इलाके की जरूरतों के हिसाब से योजनाओं को गति मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई नई सौगातें दी गईं. डुमरी, जैतपुर, जखौर और बालगुदर में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया. डिप्टी सीएम ने कहा कि इन केंद्रों के बन जाने से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच होगी और छोटे-मोटे इलाज के लिए अब उन्हें शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा.

विजय कुमार सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में लखीसराय को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल जिला बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव और हर घर तक विकास की रोशनी पहुंचे.

इनपुट- राज किशोर मधुकर

ये भी पढ़ें- 'लालू-राबड़ी के जंगलराज का खौफ बिहार आज भी भूला नहीं...': नित्यानंद राय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Deputy CM Vijay Kumar SinhaLakhisarai news

Trending news

Patna Metro
Patna Metro: अब खत्म हुआ लंबा इंतजार, सोमवार से दौड़ेगी राजधानी की पहली मेट्रो
bihar chunav 2025
घोषणा पत्र के लिए पूरे राज्य में BJP ने शुरू की कवायद, सुझाव पेटी रथ- वेबसाइट लॉन्च
Shahnawaz Hussain
बिहार चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी यादव पर हमला
Bihar politics
बूथ लूटने वाले निष्पक्ष मतदान की बात न करें, तेजस्वी पर नितिन नबीन ने साधा निशाना
Election Commission
चुनाव आयोग ने BLO को उनके कार्य के लिए किया सम्मानित, कहा- ये देश के लिए प्रेरणा हैं
east champaran news
भारी बारिश के कारण भटहां-हरसिद्धि मुख्य मार्ग की पुलिया टूटी, आवागमण बूरी तरह बाधित
bihar chunav 2025
NDA में सीट बंटवारे पर तेज हुई बातचीत, जीतन राम मांझी के घर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान
Aamrapali Dubey
'लिट्टी चोरी' करते हुए पकड़ी गईं आम्रपाली दुबे, निरहुआ संग मजेदार वीडियो हुआ वायरल
bihar chunav 2025
1200 वोटर, 100% वेबकास्टिंग और रंगीन फोटो... बिहार चुनाव में दिखेंगे ये 17 नए बदलाव
Jharkhand news
लातेहार में हाथी के बच्चे की रहस्यमयी मौत से सनसनी,वन विभाग की टीम जांच में जुटी
;