लखीसराय में भू-माफियाओं पर खूब गरजे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, दी सख्त चेतावनी, कहा- संपत्ति होगी जब्त

Deputy CM Bihar Vijay Kumar Sinha on Bhumi Mafia: लखीसराय के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सैकड़ों लोगों की जमीन विवाद से जुड़ी शिकायतें सुनीं. उन्होंने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:33 PM IST

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

Deputy CM Bihar Vijay Kumar Sinha on Bhumi Mafia: लखीसराय के टाउन हॉल में जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां लोग बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचे भी. यह कार्यक्रम "नई सरकार, नई पहल" के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया था. यहां उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा खुद भी उपस्थित रहे. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं. उनके साथ विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल और जिलाधिकारी मिथलेश मिश्र भी थे. इन सबने मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत की. सैकड़ों लोग अपनी जमीन के विवाद लेकर यहां पहुंचे और माहौल कुछ अलग ही था. हर कोई चाहता था कि उनकी परेशानियां जल्दी दूर हों.

उपमुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की शिकायतों
कार्यक्रम में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह तैयार थे. सबसे पहले लोगों की शिकायतों को लिखित रूप में दर्ज किया गया. फिर एक-एक करके उपमुख्यमंत्री ने सबकी बातें सुनीं. लोगों ने अपनी जमीन के विवाद, जैसे कब्जा, दस्तावेजों में गड़बड़ी या अन्य मुद्दों के बारे में बताया. डिप्टी सीएम ने सबको ध्यान से सुना और तुरंत समाधान का वादा किया. उन्होंने अंचल अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि 15 दिनों के अंदर सभी मामलों को निपटाया जाए. उन्होंने आश्वासन दिया कि अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भू-माफियाओं को दी चेतावनी
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम में भू-माफियाओं और बिचौलियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी. यह बात सुनकर लोगों में एक नई उम्मीद जगी, क्योंकि पहले ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई कम ही होती थी. प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने भी विभाग की तरफ से लोगों को भरोसा दिलाया कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा. उन्होंने बताया कि विभाग अब ऐसे कार्यक्रमों के जरिए सीधे लोगों से जुड़ रहा है, ताकि समस्याओं का जल्द समाधान हो सके.

लोगों ने इस पहल की खूब तारीफ की
कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने इस पहल की खूब तारीफ की. नंदू महतो जैसे फरियादी ने कहा कि पहली बार सरकार इतने करीब से उनकी बात सुन रही है. मदन कुमार शर्मा ने भी बताया कि जमीन के विवाद ने उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्दी न्याय मिलेगा. कुल मिलाकर, लोगों में भरोसा बढ़ा है. वे मानते हैं कि यह संवाद कार्यक्रम जमीन के मुद्दों पर एक नई शुरुआत है. पहले जहां लोग दफ्तरों में भटकते रहते थे, अब सीधे मंत्री स्तर पर बात हो रही है. इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी.

क्या है सरकार की भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम?
यह भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम सरकार की तरफ से एक बड़ा संदेश है कि जमीन विवादों पर अब तेज और निष्पक्ष कार्रवाई होगी. लखीसराय में यह आयोजन एक मिसाल बन सकता है. वहीं पूरे बिहार में ये कैसे प्रभावी होता है यह आने वाले समय में ही पता चलेगा. लोगों को लगता है कि यह अगर सही से प्रभावी होता है तो यह पहल मील का पत्थर साबित होगा. ऐसे कार्यक्रमों से आम आदमी की पहुंच सरकार तक आसान हो गई है. कुल मिलाकर, यह नई सरकार की नई सोच को दिखाता है, जहां जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जा रही है. अब देखना है कि 15 दिनों में कितने मामलों का समाधान होता है.

