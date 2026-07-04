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मंत्री विजय सिन्हा से बातचीत का ऑडियो वायरल करने पर ड्रग्स इंसपेक्टर पर एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबित

मंत्री विजय कुमार सिन्हा से ऑडियो विवाद के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है. लखीसराय के ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को निलंबित कर दिया गया है. ड्रग इंस्पेक्टर दवा दुकान के मालिक से रकम की मांग कर रहे थे.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:59 AM IST
मंत्री विजय सिन्हा से बातचीत का ऑडियो वायरल करने पर ड्रग्स इंसपेक्टर पर एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबित
Image Credit: मंत्री विजय कुमार सिन्हा (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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