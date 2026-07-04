/मंत्री विजय सिन्हा से बातचीत का ऑडियो वायरल करने पर ड्रग्स इंसपेक्टर पर एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबित

दीपक कुमार राम के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी दर्ज

आरोप है कि जांच पूरी होने के बावजूद उन्होंने जांच प्रतिवेदन न तो वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया और न ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की. मामले को गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय ने 17 जून को रामगढ़चौक थाना में दीपक कुमार राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में दीपक कुमार रोम का मुख्यालय उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. साथ ही, स्वास्थ्य विभाग ने उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश जारी किया है.