/मंत्री विजय सिन्हा से बातचीत का ऑडियो वायरल करने पर ड्रग्स इंसपेक्टर पर एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबित

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लखीसराय के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय ने निलंबन संबंधी आदेश जारी किया. इससे पूर्व 30 जून को विभाग ने उनका तबादला कर राज्य मुख्यालय, पटना में पदस्थापित किया था. जानकारी के अनुसार, बीते 27 मई को रामगढ़ चौक थाना पुलिस ने एक पिकअप वैन से बड़ी मात्रा में दवाओं की खेप बरामद की थी. मामले की जांच तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम ने दो अन्य जिलों के औषधि निरीक्षकों के साथ की थी.
दीपक कुमार राम के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी दर्ज
आरोप है कि जांच पूरी होने के बावजूद उन्होंने जांच प्रतिवेदन न तो वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया और न ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की. मामले को गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय ने 17 जून को रामगढ़चौक थाना में दीपक कुमार राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में दीपक कुमार रोम का मुख्यालय उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. साथ ही, स्वास्थ्य विभाग ने उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश जारी किया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, दवाएं जब्त करने के एक मामले में तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम एक दवा दुकान के मालिक से मोटी रकम की मांग कर रहे थे. इसके बाद, दुकान के मालिकों ने इस मामले की शिकायत स्थानीय विधायक और राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा से की. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को फटकार लगाई और उन्हें नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया. हालांकि, जरूरी कार्रवाई करने के बजाय, ड्रग इंस्पेक्टर ने कृषि मंत्री के साथ हुई अपनी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी.
रिपोर्ट: राज किशोर