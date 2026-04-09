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लखीसराय में EOU का बड़ा एक्शन, पूर्व डीएम मिथिलेश मिश्र के डेढ़ साल के कार्यकाल की फाइलें खंगाली गईं

लखीसराय के तत्कालीन डीएम मिथिलेश मिश्र के डेढ़ साल के कार्यकाल की जांच के लिए बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम समाहरणालय में सक्रिय है. जांच का मुख्य फोकस धान खरीद लक्ष्य वितरण में हुई अनियमितता है, जिसमें उन पर आरोप पत्र गठित है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:37 PM IST

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लखीसराय में ईओयू का बड़ा एक्शन
लखीसराय में ईओयू का बड़ा एक्शन

लखीसराय जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे जिले के सरकारी महकमे में हलचल पैदा कर दी है. तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) मिथिलेश मिश्र के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की अब आर्थिक अपराध इकाई (EOU) द्वारा गहराई से पड़ताल की जा रही है.

बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की पांच सदस्यीय टीम लगातार दूसरे दिन लखीसराय समाहरणालय पहुंची. टीम ने विभिन्न विभागों के कार्यालयों में पहुंचकर महत्वपूर्ण फाइलों और संचिकाओं को खंगाला. इस जांच के दौरान ईओयू की टीम ने तत्कालीन डीएम मिथिलेश मिश्र के लगभग डेढ़ साल के कार्यकाल पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. जांच टीम की इस सक्रियता से कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है.

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इस पूरी जांच का मुख्य बिंदु धान खरीद के लक्ष्य वितरण में हुई कथित गड़बड़ी है. आरोप है कि धान खरीद के वितरण लक्ष्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण तत्कालीन जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र पर पहले ही आरोप पत्र गठित किया जा चुका है और इसी मामले में उनका स्थानांतरण भी किया गया था. इसके अलावा, टीम आर्म्स लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सरकारी आयोजनों और महोत्सवों में हुए खर्च, ओपन जिम परियोजनाओं और कला-संस्कृति विभाग को आवंटित फंड के इस्तेमाल की भी बारीकी से जांच कर रही है. हालांकि, मीडिया के सवालों पर ईओयू की टीम ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

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