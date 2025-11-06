बिहार चुनाव के पहले चरण में शहर-शहर बवाल! कई जगहों पर तनाव और हंगामा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से शुरू तो हुआ, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही कई जिलों से बवाल, हंगामा और झड़प की खबरें आती रहीं. कहीं प्रत्याशियों पर हमला हुआ, कहीं बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिली, तो कहीं मतदाताओं ने ही वोट बहिष्कार कर दिया. प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की, लेकिन कई जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी रही.

लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की कार घिरी

लखीसराय से सबसे बड़ी खबर आई, जहां आरजेडी समर्थकों ने उपमुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया. समर्थकों ने “मुर्दाबाद” के नारे लगाए, चप्पल फेंकी और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और सुरक्षा के बीच विजय कुमार सिन्हा को वहां से बाहर निकाला. इस घटना ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया.

लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की सूचना, एसपी ने किया मुआयना

लखीसराय के ही हलसी प्रखंड के खुरियारी गांव में बूथ संख्या 405 और 406 पर बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिलने के बाद एसपी अजय कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने जांच के बाद बूथ कैप्चरिंग से इनकार किया और कहा कि यह अफवाह थी. एसपी ने बताया कि एक दल विशेष के पोलिंग एजेंट को दस्तावेजों की कमी के कारण लौटाया गया था, जिसके बाद गलतफहमी फैली. उन्होंने ग्रामीणों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की और कहा कि पुलिस हर मतदाता की सुरक्षा के लिए तैनात है.

Add Zee News as a Preferred Source

दरभंगा में बोगस वोटिंग करते दो युवक गिरफ्तार

दरभंगा जिले के गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र से फर्जी वोटिंग की बड़ी खबर आई. घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव के बूथ संख्या 172 पर दो युवकों को बोगस वोट डालते हुए पकड़ा गया. गिरफ्तार युवकों की पहचान केशव कुमार और सौरभ कुमार के रूप में हुई. दोनों को घनश्यामपुर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

कुशेश्वरस्थान में “रोड नहीं तो वोट नहीं” का नारा, ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार

दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के सुघराइन गांव में ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने के विरोध में मतदान का बहिष्कार कर दिया. बूथ संख्या 284 से लेकर 287 तक एक भी वोट नहीं पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन न तो सरकार और न ही जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया. गांव में पहुंचे सीओ गोपाल पासवान, बीडीओ प्रभा शंकर मिश्रा और जीविका की बीपीएम अन्नू कुमारी ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की. हालांकि ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक सड़क निर्माण की घोषणा नहीं होती, वे वोट नहीं देंगे. प्रशासन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गांव में मतदाताओं का रुख कड़ा रहा.

मनेर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मी पर लगाया पक्षपात का आरोप

पटना जिले के मनेर विधानसभा क्षेत्र में राजद विधायक और प्रत्याशी भाई वीरेंद्र मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वहां हंगामा मच गया. बूथ संख्या 79 पर सुरक्षा जांच के दौरान उन्होंने सुरक्षाकर्मी पर पक्षपात का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी जानबूझकर राजद समर्थकों को रोक रहे हैं जबकि एनडीए समर्थकों को बिना जांच जाने दे रहे हैं. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मी को “देख लेने” तक की धमकी दे दी और कहा कि वह इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे. उन्होंने प्रशासन पर निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है.

सीवान में भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह की मौजूदगी में मतदाताओं का हंगामा

सीवान जिले के गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लकड़ी नवीगंज के बूथ संख्या 349 पर मतदान के दौरान बवाल हो गया. भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह मतदान केंद्र का जायजा लेने पहुंचे तो मतदाताओं ने उन पर आरोप लगाया कि मुस्लिम महिला मतदाताओं से बुर्का हटाने के लिए कहा गया. इससे नाराज मतदाताओं ने उन्हें “वोट चोर” कहते हुए नारे लगाए और विरोध किया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मौके को शांत कराया. प्रशासन ने बाद में स्पष्ट किया कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि पहचान सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई थी.

समस्तीपुर में ईवीएम खराब होने से मतदाताओं का गुस्सा फूटा

समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के हरपुर सेदावाद बूथ संख्या 2627 पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान में देरी हुई. इससे नाराज मतदाताओं ने हंगामा कर दिया और चुनाव कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. स्थिति बिगड़ते देख एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया. अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मतदान दोबारा शुरू हुआ.

नालंदा में भाजपा कार्यकर्ता हिरासत में, प्रत्याशी ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप

नालंदा जिले के बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान भाजपा के चार कार्यकर्ताओं को पर्ची बांटने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया. यह घटना वार्ड संख्या 16 के अंबेर बूथ (226-232) के पास की है. भाजपा प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार ने पुलिसकर्मी पर आरजेडी समर्थक होने और जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता मतदाताओं को केवल स्लिप दे रहे थे क्योंकि बीएलओ द्वारा पर्चियां नहीं बांटी गई थीं. उन्होंने दावा किया कि एसआई रवि कुमार ने बिना कारण चार लोगों को हिरासत में लिया और धमकी दी. वार्ड पार्षद प्रतिनिधि आशीष रंजन ने भी यही कहा कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं से हाथापाई की और सभी का सामान जब्त कर लिया. इस घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया.

जहानाबाद में संदिग्ध मौत से अस्पताल में हंगामा

चुनावी माहौल के बीच जहानाबाद से एक दर्दनाक खबर आई. सदर अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत लेकर आए एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई. मृतक की पहचान रामपुर गांव निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई, जो पेशे से लाइब्रेरी संचालक था. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि युवक पूरी तरह स्वस्थ था. इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाथरूम में उसकी मौत हो गई. घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और डॉक्टरों के साथ धक्का-मुक्की भी की. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पूर्व सांसद जगदीश शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और अगर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल प्रबंधन ने भी आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं. इस घटना ने चुनावी माहौल के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

चुनावी हिंसा और अव्यवस्था पर प्रशासन की सफाई

बिहार पुलिस और निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि ज्यादातर जगहों पर स्थिति नियंत्रण में रही और मतदान शांतिपूर्ण हुआ. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कुछ स्थानों पर “स्थानीय स्तर पर” झड़पें हुईं. कई जिलों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

जनता में गुस्सा, उम्मीदवारों में बेचैनी

पहले चरण के मतदान में जिस तरह कई जगहों पर हिंसा, फर्जी वोटिंग और अव्यवस्था की खबरें आईं, उसने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है. जनता जहां प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, वहीं प्रत्याशी आरोप-प्रत्यारोप में जुटे हैं. लखीसराय, सीवान, नालंदा, दरभंगा, जहानाबाद जैसे जिलों से मिली घटनाओं ने इस बार के चुनाव को और भी संवेदनशील बना दिया है. हालांकि, प्रशासन ने दावा किया है कि सभी बूथों पर मतदान जारी है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें- Lakhisarai News: डिप्टी CM विजय सिन्हा पर हुआ हमला, गाड़ी पर फेंका गया गोबर और चप्पल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!